Qualcomm contro Samsung: l’Europa vuole Snapdragon, non Exynos

È rimbalzata in rete più e più volte l'ipotesi che, nonostante il successo della serie Galaxy S23, Samsung stia preparando il ritorno dei SoC Exynos per la prossima serie Galaxy S24. E la stessa casa sud-coreana lo ha sostanzialmente confermato, preparando gli utenti a uno switch di System-on-a-Chip che potrebbe scontentare chi per anni ha atteso che i top di gamma Samsung fossero basati su soluzioni Snapdragon. Se non bastasse la conferma di Samsung, sulla vicenda si è pronunciata anche Qualcomm, che ovviamente si dimostra scontenta di questa decisione.

Samsung Galaxy S24 ripasserà da Snapdragon a Exynos, ma Qualcomm non ci sta

Qualcomm's CEO @cristianoamon

said that European consumers want Galaxy devices with Snapdragon processors. pic.twitter.com/S35HDZ1yU2 — Revegnus (@Tech_Reve) May 20, 2023

Ecco quanto ha recentemente dichiarato il CEO Qualcomm, Cristiano Amon: “I clienti europei dicono: “Finalmente ora abbiamo i telefoni Samsung con Snapdragon, questo è quello che volevamo”. […] Penso che i consumatori considerino il loro telefono come il loro dispositivo inseparabile, la loro decisione di acquisto di elettronica di consumo più importante e siano interessati alla tecnologia che fa funzionare il telefono“. A dimostrazione di queste affermazioni ci sono gli ultimi dati di vendita in Europa, dove il prezzo medio degli smartphone è salito anche perché proprio Samsung ha beneficiato di un aumento delle vendite dei suoi top di gamma della serie S23. Per la prima volta, infatti, i flagship Samsung venduti in Europa non si basano su SoC Exynos bensì sullo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ingegnerizzato da Qualcomm e prodotto da TSMC e che a breve dovremmo rivedere anche con altri marchi. Se Samsung prese questa decisione fu a causa dei problemi con l'Exynos 2200 ma anche con lo Snapdragon 8 Gen 1 prodotto per Qualcomm, due chip che soffrirono la scarsa efficienza della produzione a 4 nm di Samsung Foundry, al punto che Qualcomm corse ai ripari e switchò a TSMC dallo Snapdragon 8+ Gen 1 in poi. Nel frattempo, Samsung avrebbe affinato le sue tecnologie produttive e per l'Exynos 2400 si prospettano migliorie notevoli.

