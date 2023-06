Apple Vision Pro sarà realizzato in Cina: svelati i produttori

Negli ultimi mesi Apple ha intensificato la produzione in India e in altri paesi al fine ultimi di alleggerire la dipendenza dalla Cina, ma sembra proprio che per il nuovo Vision Pro l'azienda di Cupertino tornerà ad affidarsi agli esperti della terra della Grande Muraglia. Nelle ultime ore, infatti, sono stati svelati quelli che saranno i produttori del primo visore di Apple: tutti di nazionalità cinese.

Per la produzione di Vision Pro, Apple si affida agli esperti cinesi

Nonostante Apple sia riuscita negli ultimi mesi ad ottenere anche nuovi incentivi dal governo per la produzione in India, sembra che la compagnia statunitense abbia deciso di affidarsi alle sapienti mani degli operai cinesi per la produzione del nuovo Vision Pro: il primo visore AR/VR made in Cupertino che promette di rivoluzionare il settore.

Il principale fornitore dovrebbe essere Luxshare Precision Industry Co, già fornitore per le AirPods e i prossimi iPhone 15, affiancato da Cowell E Holdings per i moduli fotocamera e Shenzhen Desay Battery Technology per le batterie al litio e i sistemi di power management. Il resto della componentistica sarà affidato molto probabilmente ai produttori taiwanesi, con Largan Precision e Genius Electronic Optical per le lenti ottiche.

Le aziende scelte da Apple sono tra le più grandi al mondo: è evidente, quindi, come l'azienda statunitense abbia scelto l'eccellenza per la produzione del nuovo prodotto: il primo a posizionarsi in un nuovo segmento di mercato da diversi anni a questa parte.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le