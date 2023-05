Apple produrrà nuovi dispositivi in India grazie agli incentivi del governo

Apple sta per rafforzare la produzione di nuovi dispositivi in India dopo aver negoziato con il governo un aumento per gli incentivi dedicati a tablet e laptop. Gli iPad, quindi, potrebbero essere i prossimi prodotti di Apple ad essere prodotti ed assemblati in India, con conseguente bonus assegnato dal governo al momento dell'esportazione.

L'India aumenta gli incentivi per tablet e laptop: Apple pronta a portare li la produzione di iPad

La nuova proposta del governo indiano riguarda tutti i produttori, ma è stata studiata proprio per invogliare Apple ad incrementare la produzione dei propri prodotti nel paese. Lo stesso, infatti, è accaduto con gli smartphone, dopo un iniziale rifiuto, nel 2017. Adesso la compagnia di Cupertino sembrerebbe pronta a portare in India anche la produzione di iPad.

L'India, infatti, questa settimana ha approvato un piano da 73.5 miliardi di rupie (circa 1.02 miliardi di dollari) per aumentare la produzione locale e l'esportazione di prodotti IT come laptop, tablet, server ed altre tecnologie similari. Apple ha chiesto che il piano prevedesse ulteriori 130 miliardi di rupie, portando il totale a 200 miliardi. Secondo un report di Bloomberg, la negoziazione sarebbe andata a buon fine, garantendo l'ingresso della produzione di iPad nel paese.

Apple continua quindi ad allentare la dipendenza dalla Cina, spostando produzione e assemblamento dei propri prodotti nel paese indiano: gli iPad, infatti, sono solo l'ultimo dei tanti dispositivi che l'azienda della Mela ha deciso di portare in India.

