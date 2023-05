Dove comprare Lenovo Legion Y900: il tablet da gaming definitivo!

Anche se si tratta di un settore di nicchia, quello dei dispositivi da gaming sembra essere un campo che ha ancora tanto da dire. Ancora una volta il brand asiatico ha lanciato sul mercato un dispositivo dedicato ai videogiocatori, a questo giro puntando su alcune caratteristiche top. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire dove comprare Lenovo Legion Y900!

Lenovo Legion Y900: dove comprare il tablet da gaming più potente

Con Lenovo Legion Y900 l'azienda ha voluto puntare fortissimo sull'esperienza visiva: non abbiamo a che fare con un prodotto medio gamma come il predecessore (Legion Y700), ma con una soluzione premium. Il display è un'unità OLED da ben 14,5″ con risoluzione 3K, refresh rate a 120 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM a 1920 Hz, HDR10+ e Dolby Vision.

Il resto del comparto comprende il Dimensity 9000, 12/256 GB di memorie (LPDDR5X e UFS 3.1), 12.300 mAh di batteria, ricarica da 68W e la bellezza di otto speaker JBL.

Insomma, un tablet da gaming che non scherza affatto, perfetto sia per il gioco che per lo studio, la produttività e per godere al meglio di qualsiasi contenuto. Volete saperne di più? Allora continuate a leggere per scoprire dove comprare Lenovo Legion Y900!

Lo smartphone è dotato della ZUI 15 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue (in inglese, cinese e non solo). Il dispositivo è un modello China ma conoscendo Lenovo potrebbe essere già presente sia l'italiano che il Play Store, insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

