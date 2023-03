Lenovo Legion Y900 ufficiale con display 3K da 14,5″: il tablet da gaming si rinnova in grande

A distanza di circa un anno da predecessore, ecco fare capolino il nuovo tablet da gaming del brand cinese, una soluzione che fa diversi passi avanti e pensa direttamente in grande. Andiamo a conoscere Lenovo Legion Y900 e a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità: un tablet che punta alla potenza!

Lenovo Legion Y900 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet da gaming

Design e display

Il nuovo arrivato della casa cinese cambia stile rispetto al modello lanciato lo scorso anno (Y700) e adotta un design più elaborato. La parte frontale ospita uno schermo di grandi dimensioni, con cornici ottimizzate; la back cover di Lenovo Legion Y900 è caratterizzata da una Dual Camera ed un flash LED posizionati all'interno di un modulo leggermente rialzato rispetto alla scocca, arricchito anche da logo del brand. Il resto del pannello posteriore è realizzato in metallo.

Per quanto riguarda lo schermo, si raddoppia quasi rispetto al predecessore. A questo giro abbiamo una soluzione OLED da ben 14,5″ con risoluzione 3K (3000 x 1876 pixel), refresh rate a 120 Hz, DCI-P3 100%, profondità colore a 10 bit, HDR10+, Dolby Vision, certificazione TUV e PWM a 1920 Hz.

Il tutto è accompagnato da un sensore di luminosità Goodix, per ottenere una calibrazione della temperatura del colore ancora più accurata (in base alla luce ambientale).

Specifiche tecniche e caratteristiche

Il cuore del nuovo tablet da gaming è un chipset MediaTek: a questo giro Lenovo mette da parte Qualcomm in favore del Dimensity 9000, soluzione di fascia top realizzata a 4 nm e con una frequenza massima di 3.05 GHz. Lato memorie abbiamo 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage UFS 3.1 (espandibile tramite microSD).

Le specifiche tecniche di Lenovo Legion Y900 continuano con una batteria da 12.300 mAh, il supporto alla ricarica rapida da 68W. Grande attenzione anche alla parte audio con 4 tweeted e 4 woofer JBL: otto speaker in totale, con supporto Dolby Atmos.

La parte software vede protagonista Android 13 tramite ZUI 15 mentre il comparto fotografico è affidato ad un sensore principale da 13 MP. Per concludere, il nuovo tablet viene proposto con una cover con tastiera ed uno stilo Xiaoxin di seconda generazione.

Lenovo Legion Y900 – Prezzo e disponibilità

Il tablet da gaming Lenovo Legion Y900 è stato lanciato in Cina ad un prezzo di partenza di 5.999 yuan (circa 808€), in sconto 4.999 yuan (ovvero 673€). Al momento non è stata annunciata ancora una data di commercializzazione.

