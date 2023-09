Samsung Galaxy Buds 3 avvistati dal vivo, ma saranno davvero loro?

L'ultimo evento Unpacked di Samsung ha visto protagonisti smartphone pieghevoli, tablet premium e smartwatch, ma ha lasciato fuori gli auricolari true wireless. Le indiscrezioni in merito all'uscita di un nuovo paio di TWS si fanno sempre più tangibili ed ora arriva anche un'immagine dal vivo: ecco come potrebbero essere le “future” Samsung Galaxy Buds 3.

Samsung Galaxy Buds 3 nella prima immagini dal vivo: ecco come potrebbe essere il design

Galaxy Buds 2 – Crediti: Samsung

L'immagine in questione è stata pubblicata nel database dell'ente certificativo sudcoreano RRS (Radio Research Agency), in riferimento ad un paio di auricolari true wireless targati Samsung. Il numero di modello è SM-R400N, una sigla che abbiamo già avvistata in precedenza: al momento ci sono dei dubbi in merito all'identità delle cuffiette e i candidati papabili sono le Samsung Galaxy Buds 3 o un presunto modello “intermedio” chiamato Galaxy Buds FE. Nel secondo caso è un chiaro riferimento al prossimo Galaxy S23 FE, in arrivo nel corso del Q4: alcuni insider ipotizzano che oltre al telefono arriverà anche un paio di TWS economiche.

Crediti: Sammobile / RRA

Un indizio sulla fascia di prezzo degli auricolari potrebbe arrivare dal design mostrato nella foto dal vivo. Il look sembra ben diverso rispetto alle forme delle Galaxy Buds 2 e 2 Pro: pare più vicino ai precedenti Galaxy Buds+ che ai modelli di ultima generazione. Questo dettaglio potrebbe far propendere per la natura budget delle TWS, ma ovviamente è solo un'ipotesi.

Al momento il nome commerciale degli auricolari SM-R400N non è ancora noto, quindi non resta che pazientare fino ad ulteriori indiscrezioni (o una conferma ufficiale). Per quanto riguarda invece le novità in arrivo, si vocifera di una vera e propria valanga di prodotti per la seconda metà dell'anno: tablet, indossabili, il nuovo FE e perfino il secondo SmartTag.

