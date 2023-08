Samsung Galaxy Buds FE: smartphone, tablet ed ora anche TWS economiche?

Nelle scorse ore è spuntano un elenco della sfilza di novità in arrivo per il colosso tech asiatico (parliamo di ben 8 prodotti), ma ora arriva una nuova aggiunta. L'azienda potrebbe lanciare un paio di auricolari true wireless economici, che andranno ad arricchire la gamma Fan Edition: si tratta delle TWS Samsung Galaxy Buds FE, certificate dall'ente FCC.

Samsung si prepara al debutto dei nuovi auricolari true wireless Galaxy Buds FE

Crediti: FCC

Per amor di precisione segnaliamo che al momento non vi è una conferma sull'identità degli auricolari. Le nuove TWS sono state certificate con la sigla SM-R400N ma manca il nome commerciale del prodotto. Tuttavia vari media ipotizzano che possa trattarsi delle Samsung Galaxy Buds FE, soluzione di fascia media che andrà ad unirsi alla serie FE e riempirà un vuoto che si fa sentire da un po' di tempo. Gli ultimi auricolari true wireless di Samsung risalgono al 2022 (Galaxy Buds 2 Pro) e quest'anno non ci sono state aggiunte.

Crediti: FCC

Si vocifera del debutto della Samsung Galaxy Buds 3 ma è possibile che la compagnia asiatica decida di optare per una soluzione intermedia. Il motivo principale sta nel lancio di Galaxy S23 FE: il dispositivo dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi, insieme anche a nuovi tablet. Potrebbe essere la scelta giusta completare la serie anche con un paio di auricolari TWS. Esiste anche la possibilità che il lancio sia fissato per il 2024, magari durante l'evento che vedrà protagonista la serie Galaxy S24.

Per ora non ci sono dettagli sui presunti Samsung Galaxy Buds FE ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutte le novità dedicate a questi auricolari inediti.

