Threads debutta in versione Web, ma non per tutti

Era nell'aria già da una manciata di giorni ma ora è ufficiale: Threads si arricchisce finalmente con una versione Web dell'app, ma per il momento si tratta di una novità disponibile non per tutti. Come da copione noi utenti europei dovremo pazientare fino a che il servizio non arriverà alle nostre latitudini.

Threads Web: ecco come funziona la nuova versione del rivale di X/Twitter

Crediti: Meta

Per quanto riguarda l'Europa e l'Italia, al momento non è possibile effettuare l'accesso. Una volta aperta la schermata principale di Threads in versione Web (lo trovate qui) sarà possibile provare a fare il login con i dati di Instagram; tuttavia il tentativo andrà a vuoto dato che un messaggio ci informerà che l'app non è disponibile nel nostro paese, almeno per il momento. Dopo l'applicazione per Android e iOS, ora finalmente Threads debutta anche sul web, accessibile da qualsiasi browser (come richiesto a gran voce dagli stessi utenti).

Crediti: Meta

Per quanto riguarda la nuova interfaccia, abbiamo una schermata pulita, caratterizzata dal feed centrale e tra cinque pulsanti posizionati in alto (che permettono di accedere alle varie funzioni come la ricerca, il profilo e così via). È già disponibile la modalità scura ed è possibile creare post completi in tutto e per tutti (con foto e video), insieme ai repost e alle risposte. Gli utenti sono in grado di ricevere notifiche ed effettuare ricerche. Successivamente arriveranno anche altre novità come gli hashtag, la modifica dei post, i segnalibri, i messaggi diretti e così via.

Crediti: Meta

Tornando al destino di noi utenti italiani, al momento Threads è ancora bloccato in Europa: Meta deve ancora adeguare il servizio agli standard imposti da GDPR e DMA e addirittura sembra che se la prenderà comoda. Il nuovo social potrebbe arrivare, infatti, direttamente nel 2024 anche se non c'è ancora una finestra temporale precisa.

