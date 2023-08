Honor Magic Vs 2 certificato ancora: avrà una ricarica sotto tono

Mentre siamo in attesa del lancio internazionale del suo ultimo top di gamma pieghevole (atteso ad IFA 2023), le indiscrezioni puntano in direzione di altri due dispositivi foldable in dirittura d'arrivo. Oltre ad una presunta versione V2 Lite ci sarebbe anche Honor Magic Vs 2 o Magic V Slim: la nuova certificazione rivelata la ricarica rapida che troveremo a bordo (e che delude alquanto le aspettative).

Honor Magic Vs 2 o Magic V Slim: la ricarica rapida delude le aspettative

Mate Xs 2 – Crediti: Huawei

Il misterioso Honor Magic Vs 2 (o Magic V Slim, secondo altri insider) sarà il primo smartphone pieghevole outfold del brand. Per usare un linguaggio meno tecnico, si tratterebbe di un dispositivo in stile Huawei Mate Xs 2, ovvero caratterizzato da un display pieghevole verso l'esterno. Anziché avere un doppio schermo (interno ed esterno) questo modello è dotato di un solo pannello che abbraccia la scocca quasi completamente. Il nuovo modello dovrebbe essere addirittura più sottile di Magic V2, dispositivo che non scherza in quanto a peso e spessore (9,9 mm da chiuso, 4,7 mm da aperto e 231 grammi).

Crediti: 3C

Il dispositivo è stato certificato prima dal TENAA ed ora dal 3C, in entrambi i casi con la sigla VCA-AN00 (e il nome in codice victoria). Il secondo ente rivela il supporto alla ricarica rapida da 35W, una potenza deludente se confrontata con quella degli altri modelli pieghevoli. Mate Xs 2, Magic V2 e perfino il precedente Magic Vs offrono il supporto ai 66W. Solitamente sono i flip phone a restare sotto la soglia dei 40W di ricarica, avendo a disposizione uno spazio minore per la batteria. Tuttavia il pieghevole a conchiglia di Honor dovrebbe arrivare successivamente (nel 2024) mentre il lancio di Honor Magic Vs 2 (o Magic V Slim) sarebbe fissato per il mese di ottobre 2023.

