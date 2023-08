Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition ufficiale: la nuova versione stellare!

Oltre ad aver confermato l'esistenza della nuova Thom Browne Edition dedicata alla serie Z Fold, Samsung ha annunciato Galaxy Watch 6 Classic Edition: andiamo a scoprire tutte le novità e il prezzo di vendita di questa nuova edizione speciale a tema stellare (una scelta quanto mai azzeccata, visto anche l'hype del momento in attesa del debutto di Starfield e del successo della missione indiana sulla Luna).

Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition: caratteristiche e prezzo della versione speciale a tema stellare

Crediti: Samsung

L'edizione limitata dedicata al nuovo indossabile premium di Samsung arriva con un look leggermente diverso e vari gadget a tema spaziale in confezione (non specificati dal sito ufficiale). Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition eredita stile ed eleganza del modello standard e li arricchisce con una ghiera girevole con delle incisioni ispirate all'astrolabio. Quest'ultimo è un antico strumento astronomico che permette di localizzare o calcolare la posizione del Sole e delle stelle, utilizzato durante i viaggi e la navigazione.

Non mancano un quadrante esclusivo (con tanto di bussola e un astrolabio integrato) e vari funzionalità software. Il dispositivo è proposto nella sua incarnazione da 47 mm ed è presente un cinturino in tessuto.

Oltre a queste aggiunte, il dispositivo non cambia le carte in tavola rispetto al solito Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Ritroviamo un display il 30% più ampio della precedente generazione, un vetro in cristallo di zaffiro, resistenza IP68 e MIL-STD-810H, il chipset Exynos W930 ed una batteria da 425 mAh. Non mancano un sensore Samsung BioActive, uno dedicato alla temperatura e quello Hall 3D, insieme a tutte le funzioni dedicate alla salute e al fitness.

La nuova versione speciale Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition sarà in vendita nel corso dei prossimi giorni ma soli per vari paesi del Medio Oriente e Nord Africa, al prezzo di circa 504€ al cambio attuale (1.999 AED). Al momento non è dato di sapere se arriverà anche alle nostre latitudini: restiamo in attesa di novità e vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

