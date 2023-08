Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition si farà: arriva la conferma

Nelle scorse ore hanno fatto capolino le prime indiscrezioni in merito all'esistenza di Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition ed ora arriva la conferma ufficiale. Il nuovo pieghevole del colosso tech asiatico arriverà in versione speciale e probabilmente questa edizione è già dietro l'angolo.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition confermato ufficialmente

Galaxy Z Fold 2 Crediti: Samsung / Thom Browne

Tramite un post su X (l'ex Twitter), Samsung Mobile ha annunciato l'arrivo di un nuovo dispositivo in collaborazione con il brand di moda Thom Browne. Dal teaser è chiaro che si tratterà dei una versione alternativa dell'ultimo top di gamma pieghevole della compagnia e che ritroveremo i colori tipici del marchio statunitense, con le tre strisce rosse, bianche e blu. Questa non è la prima volta che le due aziende collaborano: già i precedenti Z Fold 2 e Z Fold 3 hanno ricevuto una versione speciale, quindi il lancio di Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition non stupisce troppo.

Take a seat at the @ThomBrowne table for a celebration of a new experience in design and innovation. #GalaxyxThomBrowne pic.twitter.com/XxPW5zMJ9l — Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 24, 2023

Per ora non ci sono dettagli sull'esistenza di altri dispositivi: non sappiamo se ci saranno edizioni speciali dedicate anche a Galaxy Z Flip 5 e alla serie Watch 6 oppure se il tutto riguarderà solo Galaxy Z Fold 5. In merito alle novità avremo sicuramente dei cambiamenti nella scocca (con lo stile e i colori di Thom Bronwe) ma di certo non ci saranno novità nelle specifiche.

La data d'uscita non è stata ancora confermata (anche se è probabile che il debutto sia a stretto giro), così come i paesi in cui Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition sarà disponibile. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli. Nel frattempo, vi ricordiamo che oltre a questa versione speciale le indiscrezioni fanno rifermento anche ad altre 7 novità in arrivo per Samsung.

