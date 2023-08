Dove comprare Infinix GT 10 Pro: il Gaming Phone economico e tamarro

Il nuovo smartphone da gaming targato Infinix ha subito colpito per il suo stile unico, futuristico e tamarro. Se anche voi siete stati conquistati dal suo design grezzo e dalle sue caratteristiche allora ecco dove comprare Infinix GT 10 Pro, l'ultima fatica del produttore asiatico!

Infinix GT 10 Pro: dove comprare il nuovo smartphone da gaming

Crediti: Infinix

Disponibile nelle colorazioni Mirage Silver e Cyber Black, GT 10 Pro è un dispositivo che si è distinto da prima del suo debutto, attirando l'attenzione per il suo tocco cyberpunk ed una scocca con luci Mini LED. Il dispositivo non si fa mancare nulla: monta uno schermo AMOLED da 6,67″ a 120 Hz con sensore ID integrato, è dotato del Dimensity 8050 ed è alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica da 45W. Presenti anche una fotocamera principale da 108 MP ed un modulo selfie da 32 MP. E ora che abbiamo snocciolato un po' di specifiche, continuate a leggere per scoprire dove comprare Infinix GT 10 Pro!

Crediti: Infinix

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

AliExpress

Lo smartphone è dotato della XOS 13 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue (ma senza l'italiano, è presente l'inglese). I dispositivi sono modelli Global ma è chiara la presenza o meno dei servizi Google.

Bande supportate 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28 – TDD-LTE: B38/40/41/66 5G: NR n1/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ad Infinix GT 10 Pro.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le