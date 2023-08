La fotocamera di iPhone 15 avrà una feature più avanzata di iPhone 15 Pro

Per quanto paradossale possa apparire, la fotocamera del duo iPhone 15 e 15 Plus avrebbe una caratteristica più avanzata rispetto a quella dei due iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. E a rivelarlo pubblicamente è Ming-Chi Kuo, analista di settore ben noto per anticipare cosa bolle in pentola nel dietro le quinte di Apple.

Crediti: WikiChip Fuse

Una delle nuove evoluzioni tecniche in ambito fotografico che Apple ha ingegnerizzato è la cosiddetta fotocamera con sensore CMOS stacked da 48 MP, che quindi incorpora più strati di componenti all'interno di una singola unità. I substrati relativi a fotodiodi e transistor per pixel sarebbero disposti l'uno sopra l'altro, e questo aumenta la sensibilità alla luce grazie alla maggiore superfice disponibile, migliorando la qualità dei dettagli catturati, specialmente in fase notturna.

Ma perché avvantaggiare modelli come iPhone 15 e 15 Plus, quando sono quelli Pro e Pro Max a dover avere una fotocamera più pregiata? Secondo l'analista, ci sarebbero problemi tecnici che abbasserebbero la resa produttiva di questa tipologia di sensori, che non sarebbero quindi pronti a essere fabbricata su così ampia scala. La tiratura di Sony rimarrebbe limitata fino al 2024, e infatti si rumoreggia che con la prossima generazione tutti i modelli della serie iPhone 16 ne saranno dotati. Nel frattempo, ne trarrebbe vantaggio Will Semi cioè a OmniVision (sua sussidiaria), che sarebbe pronta a fornire questi sensori stacked per le varie Xiaomi, OPPO e vivo.

