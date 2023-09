La serie Redmi Note 13 avrà 5 modelli: cosa aspettarsi dai prossimi Xiaomi

Nel corso dei mesi non sono mancate indiscrezioni e “conferme” in merito alla prossima serie di medio gamma Xiaomi. La famiglia Redmi Note 13 dovrebbero alzare l'asticella di parecchio, specialmente i modelli maggiori, e ora grazie ai numeri di modello e ai nomi in codice dei dispositivi è possibile fare il punto della situazione sugli smartphone in arrivo: ecco che cosa ci aspetta dalla nuova gamma!

Redmi Note 13: ecco cosa sappiamo sulla prossima serie completa di mid-range Xiaomi

Per quanto riguarda il debutto, al momento non vi sono conferme ufficiali; tuttavia le indiscrezioni puntano in una direzione precisa. Il lancio in Cina dovrebbe avvenire nel corso del mese di ottobre, quindi a stretto giro. In merito ai dispositivi in arrivo, secondo quanto trapelato dovrebbe trattarsi di cinque modelli.

Il punto di partenza, ovviamente, sarà Redmi Note 13 4G: in terminale è stato avvistato in due versioni – con e senza NFC – che presentano il nome in codice Sapphire/Sapphiren e il numero di modello N7/N7N. Gli smartphone saranno mossi da un chipset Snapdragon ed arriveranno solo in alcuni mercati (tra cui Europa, Turchia e Indonesia, ma non in India).

Si passa poi alla versione maggiore Redmi Note 13 5G, dedicata allo standard di connettività di ultima generazione. Il nome in codice è Gold, con numero di modello N17. In questo caso avremo un chipset MediaTek ed una tripla fotocamera con un sensore principale, un ultra-grandangolare ed un obiettivo macro. Il modulo principale dovrebbe cambiare in base al mercato (50 MP, 64 MP oppure 108 MP). Il dispositivo sarà lanciato in Europa, India e altri paesi. È stato avvistato anche un possibile rebrand targato POCO, dal nome in codice Goldp.

Redmi Note 13 Pro 5G è stato individuato con il nome in codice Zircon e il numero di modello N16U e rappresenterà il primo passo verso l'alto. A questo giro, infatti dovremmo trovare una fotocamera Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP, affiancata da un ultrawide da 8 MP ed un obiettivo macro da 2 MP. Frontalmente ci sarebbe una selfie camera da 16 MP mentre il debutto dovrebbe avvenire in vari mercati (tra cui l'Europa).

I dettagli su Redmi Note 13 Pro+ 5G sono ancora incerti anche se il dispositivo sarebbe stato avvistato nel database del TENAA con alcune specifiche. Si vocifera anche della presenza della ricarica da ben 300W, un record assoluto.

Infine ci sarà Redmi Note 13 Turbo, con il nome in codice Garnet. Sigla e numero di modello non sono ancora stati scovati ma dovrebbe mutuare varie caratteristiche dal modello Pro, come la fotocamera da 200 MP. Inoltre pare che avremo un chipset Snapdragon. Anche quest'ultimo dispositivo dovrebbe arrivare in vari mercati, presumibilmente anche in Europa.

