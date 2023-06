La serie Redmi Note 13 potrebbe avere la ricarica più potente di sempre

La tecnologia di ricarica rapida ormai ha raggiunto livelli da capogiro, ma non accenna a fermarsi. Tra poco basterà davvero un lampo per caricare lo smartphone: la serie Redmi Note 13, secondo una recente indiscrezione, potrebbe essere la prima gamma di dispositivi della casa di Lei Jun a beneficiare della ricarica da 300W!

Redmi Note 13 Discovery Edition con super ricarica da 300W: sarà davvero così

Redmi Note 12 Discovery/Explorer Edition

La prima metà dell'anno è stata ovviamente monopolizzata dalla famiglia Redmi Note 12, ancora una volta una gamma ricchissima di modelli (contando quelli lanciati in Italia, i dispositivi cinesi e le ultime aggiunte). Le ultime indiscrezioni riguardanti la costola di Xiaomi sono decisamente allettanti e accendono i riflettori sulla seconda metà del 2023, con il possibile debutto della serie Redmi Note 13.

Non c'è ancora una data ed il periodo d'uscita è alquanto ampio, tuttavia la fonte ha le idee chiare su una delle particolarità dei nuovi mid-range. A quanto pare la famiglia Redmi Note 13 potrebbe anche sancire il debutto della super ricarica rapida da 300W, tecnologia che promette di avere lo smartphone pronto in appena 5 minuti.

Ovviamente si tratta di un leak da prendere con le dovute precauzioni, alla stregua di un rumor. Tuttavia visti i precedenti non sembra poi così irreale: in fondo Redmi Note 12 Discovery/Explorer Edition è stato lanciato (in Cina) con il supporto alla ricarica da 210W.

Allo stato attuale lo smartphone con la ricarica più potente è Realme GT Neo 5/GT 3, con i suoi 240W. La gamma Redmi Note 13 dovrebbe quindi stravolgere le cose e posizionarsi in cima.

Per quanto riguarda la ricarica da 300W si tratta di una tecnologia annunciata proprio da Redmi e Xiaomi e mostrata anche in video. A quanto pare questa novità potrebbe arrivare con la prossima generazione di Note, ma resta da vedere se e quando farà capolino anche alle nostre latitudini.

