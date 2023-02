Realme GT 3: tutto quello che sappiamo finora

La gamma GT si arricchirà presto di un nuovo flagship killer: Realme GT 3 sarà il primo smartphone in Europa con super ricarica da 240W e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli leak e ufficiali su specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato (ovviamente con un occhio all'Italia).

Realme GT 3: che cosa sappiamo del nuovo flagship killer

Design e display

Partiamo subito con una premessa importante: la compagnia ha lanciato in Cina l'ultimo GT Neo 5, dispositivo dotato della ricarica più veloce al mondo e di un particolare LED posteriore. In base a vari indizi è probabile che il nostro Realme GT 3 sia un rebrand, quindi ci baseremo sulle caratteristiche della sua (presunta) controparte cinese.

Il design del flagship killer dovrebbe essere quindi parecchio atipico: il layout della fotocamera si rinnova rispetto alla precedente generazione ed introduce un doppio anello contenente i sensori. Il vero protagonista della scocca è in realtà il LED RBG chiamato Awakening Halo System: si tratta di una luce di notifica che cambia colore in base all'utilizzo dell'utente. Ad esempio verde e viola indicano – rispettivamente – i nuovi messaggi e chiamate.

Per lo schermo ci aspettiamo un display OLED da 6,7″ con risoluzione 1.5K, profondità colore a 10 bit, bordi piatti e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Ovviamente non mancherà un lettore d'impronte integrato sotto il panello.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Restando in tema rebrand, le specifiche tecniche di Realme GT 3 dovrebbero puntare tutto sullo Snapdragon 8+ Gen 1: si tratta di un chipset Qualcomm realizzato a 4 nm e dotato di una frequenza massima di 3,2 GHz). Resta da vedere se ci sarà un Realme 3 Pro: in questo caso potremmo ipotizzare che avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 2 (ossia l'ultimo SoC di punta di Qualcomm).

Ci aspettiamo tagli di memoria fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB; tuttavia non sarebbe impossibile trovare anche una variante ultra top con 1 TB di storage.

Protagonista assoluta sarà la super ricarica da 240W, già confermata dall'azienda: questa è in grado di caricare la batteria del dispositivo (da 4,600 mAh) del 20% in 80 secondi, del 50% in 4 minuti e del 100% in 9,5 minuti.

Lato software non mancherà Android 13 e la recente Realme UI 4.0, ultima versione rilasciata dell'interfaccia proprietaria del brand.

La fotocamera principale dovrebbe essere composta da un sensore Sony IMX890 da 50 MP con stabilizzazione OIS, supportato da un grandangolo e un obiettivo macro/micro.

Realme GT 3 – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni di 163,85 x 75,75 x 8,9 mm per 199 grammi

Colorazioni Purple, White e Black

Lettore d'impronte ottico nel display

Display flat OLED 10-bit da 6,74 ” 1.5K+ (2.772 x 1.240 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate adattivo 144 Hz , campionamento del tocco 1500 Hz, PWM Dimming 2.160 Hz

10-bit da (2.772 x 1.240 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate adattivo , campionamento del tocco 1500 Hz, PWM Dimming 2.160 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510)

GPU Adreno 730

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB o 1 TB di memoria UFS 3.1 non espandibile

o di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 4.600 mAh con ricarica da 240W

con ricarica da connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.3, Dual Frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, NFC, USB-C 2.0, IR

tripla fotocamera posteriore da 50 + 8 + 2 MP f/1.88-2.2-3.3 con IMX890 e OIS, ultra-grandangolare a 112° e macro/micro da 5,5 mm

f/1.88-2.2-3.3 con IMX890 e OIS, ultra-grandangolare a 112° e macro/micro da 5,5 mm selfie camera Samsung S5K3P9 da 16 MP f/2.45

f/2.45 speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos sistema operativo Android 13 con Realme UI 4.0

Realme GT 3 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme GT 3 (240W) è stato confermato ufficialmente tramite un poster: il dispositivo arriverà durante il mese di febbraio, ma manca una data precisa. Visti i precedenti – ossia il lancio di GT2/GT2 Pro durante la fiera di Barcellona – è probabile che il flagship troverà spazio al MWC 2023.

Non sappiamo se sarà solo oppure se avremo anche un Realme GT 3 Pro: dal primo teaser sembra che verrà lanciato un unico dispositivo (almeno per ora).

Mancano ancora indiscrezioni sul prezzo: probabilmente il nuovo Realme GT 3 farà capolino ad una cifra superiore ai 500€, ma si tratta di una nostra congettura.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il