Realme GT 3 (240W): la prima immagine ufficiale conferma il rebrand

Sono passati solo pochi giorni dall'annuncio della presenza del nuovo modello della gamma GT al MWC 2023. La compagnia cinese ha confermato che il dispositivo vanterà una ricarica da 240W, la più veloce attualmente sul mercato. E ora Realme GT Neo 3 si mostra nella prima immagine ufficiale con una conferma della sua natura di rebrand.

Realme GT 3 (240W) svelato: il design sembra confermare l'ipotesi rebrand

GT 3

Il primo smartphone al mondo con la super ricarica da 240W è stato il GT Neo 5, dispositivo lanciato in Cina da poco. La nuova tecnologia SuperVOOC arriverà anche in Europa e in Italia grazie a Realme GT 3: il dispositivo è stato prima anticipato da un teaser e ora veniamo a conoscenza del suo aspetto.

Come pronosticato, pare proprio che il nostro flagship sarà un rebrand del già citato GT Neo 5 cinese. Il design è praticamente identico e l'immagine di Realme Global conferma anche alcune specifiche.

GT 3

Realme GT 3 (240W) è mosso da un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, monta una fotocamera IMX890 da 50 MP ed è dotato di un particolare LED posteriore. Al momento è stata mostrata solo la colorazione nera e non sappiamo se in occidente troveranno spazio anche le versione White e Purple (che vedete in basso).

GT Neo 5

Frontalmente troveremo quindi uno schermo con punch hole centrale e cornici ottimizzate, un'unità OLED da 6,7″ con risoluzione 1.5K e frequenza del display a 144 Hz. Volete saperne di più? Allora eccovi il nostro approfondimento dedicato a Realme GT 3 (240W).

