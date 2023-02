Ricarica rapida anche in macchina grazie al nuovo caricatore da 30W di Xiaomi

Xiaomi ha lanciato in questi giorni sul mercato cinese una nuova versione del proprio caricatore da macchina, aumentando la potenza massima erogata fino a 30W. La versione precedente, infatti, poteva ricaricare wireless lo smartphone solo fino a 20W, mentre in questo caso troviamo la possibilità di sfruttare anche la ricarica via cavo.

Carica velocemente il telefono in macchina con il nuovo caricatore Xiaomi da 30W

Grazie a questo nuovo caricatore wireless da 30W per auto, secondo Xiaomi è possibile ricaricare un Redmi K60 Pro dallo 0% al 50% in soli 30 minuti. Utile, soprattutto se ci si dimentica di ricaricare il telefono la sera prima e lo si vuole fare nel tragitto che collega la propria abitazione al posto di lavoro.

L'elegante design di questo caricatore offre il classico sistema a pinza (estendibile fino a 81.5 millimetri), con le alette che tengono fermo lo smartphone mentre il dispositivo viene collocato nella bocchetta dell'aria. L'alimentatore viene collegato ad un secondo dispositivo collegato alla presa accendisigari, che fornisce anche due porte USB extra per la ricarica via cavo fino a 46W.

Il caricatore wireless è anche dotato di un ventolina indipendente per dissipare efficientemente il classico calore generato da questo tipo di ricarica. In questo modo sia lo smartphone che il dispositivo di ricarica sono protetti da eventuali sbalzi di temperatura, oltre che dai corto-circuiti e sovra-voltaggi.

Xiaomi 30W Wireless Car Charger è disponibile sul sito ufficiale dell'azienda cinese ad un prezzo di circa 30€ (199 yuan). Al momento il prodotto è disponibile solo in Cina, ma non è esclusa la possibilità di vederlo arrivare anche sui mercati internazionali, dato che in Italia è già disponibile la versione da 20W.

