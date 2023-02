Realme GT 3 arriva questo mese e avrà una ricarica da paura

Dopo i primi indizi leak ecco che finalmente la compagnia cinese ha cominciato a scaldare i motori in vista del prossimo modello della serie GT. Si tratterà, come da copione, di Realme GT 3 ed ora spuntano più dettagli sull'uscita e la possibile data di presentazione. Ecco tutte le novità!

Realme GT 3 in arrivo: cosa sappiamo sulla data di presentazione del nuovo smartphone

La data di presentazione precisa di Realme GT 3 non è stata ancora svelata, ma arriva la conferma per il periodo d'uscita: il nuovo dispositivo della serie sarà lanciato durante il mese di febbraio e non è difficile immaginare quando. Forse il prossimo GT sarà tra i protagonisti del MWC 2023, previsto tra il 27 febbraio e il 2 marzo: manca la conferma, quindi restiamo in attesa di saperne di più.

Ciò che colpisce è sicuramente il teaser pubblicato da Realme: il prossimo GT 3 sarà il primo modello in Europa dotato della super ricarica da 240W. Inoltre il poster svela la presenza di un modulo LED posteriore, visto proprio di recente. Insomma non è difficile tirare le somme: il nostro GT 3 sarà un rebrand di GT Neo 5, terminale fresco di lancio (in Cina).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il