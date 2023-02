Realme GT 3 svelato: sarà il nostro GT Neo 5?

È passato più di un anno dal lancio della serie GT 2 e ci apprestiamo a scoprire Realme GT 3, di cui non abbiamo mai parlato finora ma che potremmo già conoscere. In queste settimane, infatti, abbiamo scoperto come sarà Realme GT Neo 5 e che sarà il primo smartphone della storia a poter vantare una ricarica rapida a 240W. Adesso, grazie a un'immagine trapelata in rete, scopriamo che i due smartphone potrebbero avere la stessa identità.

Il prossimo Realme GT Neo 5 Global potrebbe arrivare da noi come GT 3

L'immagine pubblicata su Twitter dal noto leaker OnLeaks raffigura la confezione di vendita di Realme GT 3, su cui è riportata lateralmente la dicitura “240W“. A questo punto, le opzioni sono due: o Realme sta preparando due smartphone contemporaneamente a 240W o più presumibilmente si tratta dello stesso smartphone. Non a caso, sappiamo che Realme GT Neo 5 sarà disponibile in due varianti, una con ricarica a 150W e una a 240W. Alla luce di tutto ciò, è plausibile che Realme GT Neo 5 possa arrivare in occidente soltanto nella veste da 150W e che la più potente ricarica da 240W trovi posto su Realme GT 3. Dico questo perché sia la serie GT che quella GT Neo è solitamente commercializzata in Europa, e sarebbe strano se Realme lanciasse una nuova tecnologia così di alto profilo su due prodotti contemporaneamente.

