Scegli il tuo smartphone vivo con TWS in regalo su Amazon a partire da 180€

Se siete in procinto di cambiare smartphone ma non volete spendere troppo, vivo arriva in vostro soccorso con una nuova promozione lanciata in queste ore su Amazon. Grazie a dei coupon cumulabili, è possibile portare a casa le cuffie TWS sportive di vivo con tanto di nuovo smartphone in sconto!

vivo Y22s, Y33s e Y35 in un super bundle con le cuffie TWS sportive su Amazon

Per approfittare di questa promozione lanciata da vivo, bisognerà applicare coupon e codici sconto sulle pagine dei prodotti, prima di poter ottenere il prezzo migliore per il bundle che include smartphone e cuffie true-wireless.

Per prima cosa, bisogna applicare il coupon sulle cuffie TWS sportive di vivo, in seguito applicare il coupon nella pagina dello smartphone desiderato e quindi aggiungere entrambi i prodotti al carrello per vedere il prezzo finale (indicato qui sotto).

vivo Y22s (6/128 GB) – 179.05€ invece di 269€

(6/128 GB) – invece di 269€ vivo Y33s (8/128 GB) – 179.05€ invece di 249€

(8/128 GB) – invece di 249€ vivo Y35 (8/256 GB) – 219.05€ invece di 319€

Un'offerta davvero niente male che vi permetterà di portare a casa un nuovo smartphone con cuffie sportive in regalo, ad un prezzo davvero super.

