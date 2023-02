Xiaomi TV Stick 4K (2023) ufficiale: cosa cambia dal modello 2021

Dopo il modello presentato a fine 2021, Xiaomi TV Stick 4K si rinnova e lo fa con un nuovo modello che Xiaomi ha presentato a poco più di un anno di distanza, ma non aspettatevi grandi stravolgimenti. La “nuova” chiavetta smart TV di Xiaomi conserva in buona parte la stessa identica scheda tecnica del modello del 2021, seppur abbia una novità che molti potrebbero gradire non poco.

Xiaomi lancia un nuovo modello della sua TV Stick 4K: ecco le novità

M quindi, cosa cambia fra questa Xiaomi TV Stick 4K e quella di prima? Colore e misure rimangono invariate (106,8 x 29,4 x 15,4 mm e 42,8 grammi), il SoC Amlogic S905Y4 con CPU quad-core Cortex-A53, GPU Mali-G31 MP2 e 2/8 GB di memoria garantiscono il supporto 4K con gli stessi codec (AV1, VP9 e H.265 compresi), il software è ancora Android TV 11 (e non il più recente Google TV) con UI Patchwall e la connettività è sempre Bluetooth 5.0 e Wi-Fi Dual Band. L'unica differenza la si trova nel telecomando, su cui nella nuova versione sono stati aggiunti due pulsanti: oltre a Netflix e Prime Video, Xiaomi ha aggiunto anche quelli per richiamare rapidamente Disney+ Hotstar e l'app drawer.

Il motivo è presto detto: Xiaomi TV Stick 2023 è un prodotto presentato ufficialmente in India, laddove non era prima disponibile il modello presentato a fine 2021. Venduta al prezzo di circa 55€ (4.999 INR), diamo per scontato che Xiaomi non la proponga anche da noi proprio in virtù delle pochissime differenze fra i due modelli, anche perché Disney+ Hostar è la versione indiana della piattaforma di streaming e dubitiamo che Xiaomi si metta a produrre una terza versione del telecomando per il nostro Disney+.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il