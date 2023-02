Honor X8a ufficiale: un entry-level raffinato e perfetto per i selfie lover

Honor ha appena lanciato un nuovo entry-level. Parliamo di Honor X8a, un dispositivo dall'aspetto raffinato e caratteristiche niente male per la fascia di prezzo in cui si posiziona. Parliamone nel dettaglio in questo articolo.

Honor X8a: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Honor X8a sfoggia un aspetto molto raffinato, con una back cover dall'effetto glitterato. Il dispositivo presenta un corpo di forme compatte, sottili e dagli angoli piatti, mentre la scocca posteriore conserva un design pulito, che si caratterizza per la sola presenza di un ampio modulo fotografico quadrato dagli angoli arrotondati.

Il display presenta cornici ultra-sottili su tre lati, mentre quella inferiori è di dimensioni leggermente più spesse. Parliamo di un pannello LCD da 6.7″ con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento di 90Hz e punch hole per la fotocamera frontale.

Specifiche tecniche

Sotto la scocca di Honor X8a si nasconde un chipset MediaTek Helio G88. Ad accompagnarlo c'è una GPU Mali-G52 MC2, nonché 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna non espandibile. Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo una configurazione a tripla fotocamera esterna che consiste in un sensore principale da 100 MP, insieme ad una ultra-wide da 5 MP e una lente macro da 2 MP. La fotocamera frontale per selfie è da 16 MP con riconoscimento facciale 2D.

Tra le altre caratteristiche abbiamo una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 22,5 W, lettore di impronte digitali laterale e dual-SIM.

Honor X8a – Disponibilità e prezzo

Honor X8a è al momento disponibile nel Regno Unito al prezzo di 220£, che corrispondono a circa 247€ al cambio. Sarà possibile pre-ordinarlo nelle colorazioni Midnight Black, Titanium Silver e Cyan Lake fino al prossimo 14 febbraio, mentre le spedizioni avranno il giorno successivo. Al momento non è ancora chiaro quando e se il dispositivo verrà rilasciato in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il