Recensione Honor Earbuds 2 Lite: quando l’ispirazione paga!

Sappiamo ormai da tempo la storia della separazione tra Huawei e Honor, che hanno prese strade diverse ma tendono ancora a somigliarsi in alcuni prodotti. E non sono esenti gli auricolari TWS Honor Earbuds 2 Lite, protagonisti di questa recensione, molto simili ai FreeBuds 4i, ma andranno altrettanto bene?

Recensione Honor Earbuds 2 Lite

Contenuto della confezione

Similmente alle già citate Huawei, la scatola compatta e quadrata si presenta minimale, ma dotata comunque di tutto ciò che serve a degli auricolari TWS come gli Honor Earbuds 2 Lite in recensione. Presenti infatti i gommini di varie misure, ma anche il cavo di ricarica Type-C e la manualistica, sempre utile.

Design e materiali

Il design è la cosa più ispirata ai FreeBuds 4i, ma questo si traduce in un prodotto comunque gradevole. La qualità dei gommini l'abbiamo trovata molto buona e hanno una conformazione molto comoda per le orecchie, insieme alla grata con fori larghi. Non sono piccoli, ma confermiamo che stanno bene una volta indossati. Il case è invece diverso dal modello Huawei, più pesante probabilmente complice una batteria più capiente.

Funzioni smart

Le funzioni smart sono molto concrete e semplici, le abbiamo trovate precise e con una risposta importante con i controlli touch. Il pairing, con Bluetooth 5.2, è stabile e rapido, nessun problema di sorta. Il discorso non propriamente positivo va fatto quanto a software.

Il produttore ci indica di utilizzare Huawei AI Life (ma non si erano separati?), eppure sia nella versione dell'applicazione scaricata tramite Play Store, sia per quella scaricata tramite link indicato, non è presente il supporto agli Honor Earbuds 2 Lite, il che rende impossibile regolare i controlli. La speranza è in un supporto nel prossimo futuro o con un'altra app magari proprio di Honor.

Passando a qualcosa di più positivo, l'ANC è molto buono e ci dà il senso corretto di isolamento quando attivo, proprio come per quelli Huawei.

Qualità Audio – Honor Earbuds 2 Lite

A dispetto dei FreeBuds 4i, gli Honor Earbuds 2 Lite ci hanno convinti da subito nel comparto audio. Suono pulito, di buon livello e sinceramente per quello che costano (meno di quelli Huawei), non potevamo sinceramente chiedere di più, dato che suonano davvero come un paio di auricolari intorno agli 80-100€.

L'audio in chiamata è stato apprezzato sia da noi che abbiamo effettuato la chiamata, sia da chi ci ha ricevuto. Il tono era pulito e non metallico, davvero buono.

Autonomia

E qui abbiamo una spinta maggiore rispetto ai loro gemelli. Gli Honor Earbuds 2 Lite durano davvero molto, rispecchiando quanto indicato dal produttore, soprattutto con l'aiuto della carica della custodia, che è sicuramente un plus per quanto riguarda la produzione a lunga durata.

Confronto tra Honor Earbuds 2 Lite e FreeBuds 4i – Chi la spunta?

In sintesi, Honor Earbuds 2 Lite si comportano meglio dei Huawei FreeBuds 4i? Valutando la connettività Bluetooth 5.2, molto stabile, ma anche un'autonomia sicuramente maggiore rispetto al modello Huawei, senza dimenticare la rapidità della ricarica (soli 10 minuti di ricarica restituiscono circa 4 ore di ascolto), possiamo trarre che sì, forse Honor in questo caso ha fatto meglio della sua ex Casa Madre.

Honor Earbuds 2 Lite – Prezzo e conclusioni

A fine di questa recensione, per inquadrare questi auricolari TWS Honor bisogna partire dal prezzo. Su Amazon li trovate a circa 55€ che, considerando quanto offrono, sono davvero un ottimo prezzo. Bisogna però affrettarsi, visto che la promo a tale cifra è valida fino al 30 settembre 2021.

E da qui, concludiamo dicendo cosa? Che questi auricolari vanno davvero bene per tutti, sia per chi cerca qualcosa su cui non spendere troppo, ma anche per chi cerca un ottimo prodotto che vale sicuramente di più di quanto lo si paga. Trovate il link per acquistarle qui sotto.

