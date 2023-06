Doogee V20 Pro e S100 Pro ora disponibili su Amazon: nuova linfa alla linea rugged!

Dopo il lancio tramite il sito ufficiale, ecco che i nuovi rugged phone del brand cinese fanno capolino anche su Amazon, con l'immancabile spedizione Prime e la possibilità di risparmiare. Doogee V20 Pro e S100 Pro sono due prodotti ultra-resistenti, completi e ricchi di caratteristiche utili: ecco tutti i dettagli!

Doogee V20 Pro e S100 Pro debuttano su Amazon, in sconto e con spedizione Prime

Per quanto riguarda Doogee V20 Pro, si tratta di un rugged phone con connettività 5G ed uno stile unico. Il dispositivo è equipaggiato con un sensore termico InfiRay, una termocamera con un raggio d'azione di ben 1000 m; insomma, si tratta di un terminale adatto sia ad un uso professionale, che come un pratico alleato per le avventure in mezzo alla natura.

Inoltre parliamo di un smartphone rugged elegante e stiloso, realizzato con un vetro Corning Gorilla Glass 5 per proteggere lo schermo AMOLED da 6,43″ 2K ed una scocca dotata di 18 processi tecnologici, combinati per creare un'estetica unica. Il dispositivo è in grado di spingersi fino a 20 GB di RAM tramite software (Virtual RAM), con uno spazio di archiviazione di 256 GB (fino a 2 TB tramite micro SD).

Presente all'appello un chipset realizzato a 7 nm e dotato di un modem 5G, una batteria da 6.000 mAh e le immancabili certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810H.

L'altra novità è Doogee S100 Pro, uno smartphone rugged utile per affrontare qualsiasi sfida all'aperto: il dispositivo integra una potente luce LED da 130 lumen che lo rendere adatto come torcia da campeggio. Inoltre grazie alla colossale batteria da 22.000 mAh è impossibile ritrovarsi a secco di energia (specialmente nei momenti di emergenza). Inoltre, proprio grazie alle dimensioni della batteria, il rugged può essere utilizzato come una power station per ricaricare altri dispositivi.

Il telefono è mosso dal chipset Helio G99 di MediaTek, octa-core realizzato a 6 nm, supportato da 20 GB di RAM (grazie a quella Virtuale) e 256 GB di storage. Il resto del pacchetto comprende uno schermo da 6,58″ Full HD+ a 120 Hz con protezione Gorilla Glass 5, doppi speaker ed una fotocamera da 108 MP.

I nuovi rugged phone del brand cinese sono disponibili su Amazon con spedizione Prime: Doogee V20 Pro viene proposto con uno sconto di 60€ (cliccando su Applica Coupon) mentre Doogee S100 Pro è acquistabile risparmiando 70€ (sempre con il Coupon presente in pagina).

Oltre a questi due dispositivi, segnaliamo anche la disponibilità di Doogee T30 Pro su AliExpress e il sito ufficiale: in questo caso si tratta di un nuovo tablet Android, un modello da 11″ 2.5K con chipset Helio G99, fino a 15 GB di RAM (con il supporto a quella Virtuale), 256 GB di storage e 8.580 mAh di batteria.

Contenuto realizzato in collaborazione con Doogee.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le