GeekBuying compie 11 anni e festeggia con tante offerte, coupon e sconti fino all’80%!

Finalmente è arrivato il giorno dell'undicesimo compleanno di GeekBuying e il noto shop online ha deciso di festeggiare lanciando sconti ed offerte che da sempre contraddistinguono lo store. Grazie a numerosi coupon messi a disposizione per l'occasione è possibile arrivare ad ottenere magnifici sconti fino all'80% sui migliori prodotti di elettronica, compresa la mobilità elettrica che sta spopolando negli ultimi mesi.

11 anni di grandi offerte con GeekBuying: i migliori prodotti in sconto fino all'80%

La promozione appena lanciata, che prende il nome di “11th Anniversary Sale” propone a tutti gli utenti tantissimi sconti sui migliori prodotti disponibili sullo shop di Geekbuying. In offerta, per esempio, troviamo le migliori biciclette e monopattini elettronici, ma anche generatori elettrici, robot domestici, sistemi di intrattenimento, laptop e tablet. Per massimizzare il risparmio, il noto store online mette a disposizione anche dei coupon da utilizzare in base alla spesa: li trovate tutti elencati qui sotto.

GKB11ANNI1 – 55$ di sconto su una spesa di 500$

– 55$ di sconto su una spesa di 500$ GKB11ANNI2 – 25$ di sconto su una spesa di 300$

– 25$ di sconto su una spesa di 300$ GKB11ANNI3 – 10$ di sconto su una spesa di 100$

– 10$ di sconto su una spesa di 100$ GKB11ANNI4 – 5$ di sconto su una spesa di 50$

Per chi decide di pagare con Paypal, inoltre, è previsto un ulteriore sconto: 10$ su una spesa di 200$, oppure 15$ su una spesa di 500$! Le occasioni per risparmiare, quindi, sono davvero tantissime: qui sotto, infatti, trovate una selezione delle migliori offerte disponibili su Geekbuying, mentre vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale della promozione per tutte le informazioni dettagiate.

