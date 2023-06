Honor 90 in Italia, anche in versione Lite: abbiamo la data

Aggiornamento 12/06: dopo i primi dettagli, è stata annunciata la data ufficiale per la presentazione in Europa.

A fine maggio il brand cinese ha alzato il sipario sulla nuova serie Honor 90, attualmente composta da due modelli e lanciata solo in madre patria. Ma adesso sappiamo per certo che il mercato occidentale non sarà trascurato, e non soltanto abbiamo la data ufficiale per l'Europa ma scopriamo anche immagini e specifiche dell'inedito Honor 90 Lite 5G, modello destinato proprio al nostro continente.

🎉 Summer in Paris just got more exciting! Mark your calendars for the #HONOR90 launch event at Pavillion Gabriel on July 6th📱👀 Stay tuned for more details and get ready to celebrate with us! 🥳 pic.twitter.com/1O3IGk57Yn