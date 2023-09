Android 14, non solo Xiaomi 13: ecco i prossimi modelli che si aggiorneranno

Da quando Google ha avviato il programma di beta testing di Android 14, compagnie come Xiaomi l'hanno fatto proprio, portando la nuova release software sui propri smartphone. Come ogni beta testing, solo una ristretta cerchia di modelli ne fanno parte, dando modo a pochi utenti di poter provare in anteprima il firmware di 14esima edizione. Ma è solo questione di tempo prima che l'aggiornamento arrivi a tutti gli utenti che possiedono dispositivi compatibili, e grazie alle ultime voci di corridoio (con annessi screenshot) sappiamo quali saranno fra i primi a riceverlo.

La serie Xiaomi 12 si prepara a ricevere l'aggiornamento MIUI ad Android 14

Gli screenshot in questione rivelano quali smartphone sono in fase di test ergo quali modelli dovrebbero ricevere l'aggiornamento MIUI con Android 14 in tempi non troppo dilatati. Ecco la lista degli smartphone in questione:

Xiaomi 12 , 12 Pro , 12 Pro Dimensity , 12 Lite

, , , Xiaomi 12T , 12T Pro (Redmi K50 Ultra)

, (Redmi K50 Ultra) Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra

Come prevedibile, dopo il turno della serie 13 arriverà quello della serie 12, che comprende sia top di gamma di passata generazione che modelli mid-range come nel caso di Xiaomi 12 Lite e 12T.

L'aggiornamento avvistato riguarda la MIUI 14 Beta in versione 23.9.6, perciò risalente al 6 settembre 2023. A ogni modo, Tutti i produttori di smartphone (Xiaomi compresa) potrebbero dover ritardare i propri piani di rilascio, visto che il roll-out di Android 14 sarebbe stato rinviato. Per il momento, quindi, gli avvistamenti del major update Android 14 rimangono a tema MIUI 14, nonostante la compagnia abbia confermato che all'orizzonte c'è la MIUI 15.

