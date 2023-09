Xiaomi conferma: MIUI 15 in arrivo, nuovi avvistamenti

Aggiornamento 03/09: c'è un nuovo indizio sull'arrivo della MIUI 15, lo trovate nell'articolo.

Nessuno se l'aspettava, ma assieme all'annuncio ufficiale che anticipa il lancio vero e proprio di Redmi K60 Ultra è stata confermato che stiamo per fare la conoscenza anche della MIUI 15. Finora se n'era parlato soltanto sotto forma di indiscrezioni e voci di corridoio, ma adesso sappiamo per certo che sarà questo il prossimo major update software che caratterizzerà smartphone e tablet di fattura Xiaomi ma anche marchiati Redmi e POCO.

Xiaomi conferma l'esistenza della MIUI 15, e svela quale sarà il primo smartphone ad averla

Crediti: Xiaomiui

In una delle slide mostrate da Xiaomi alla conferenza in questione si legge quanto segue: “K60 Ultra sarà aggiornato alla MIUI 15“. È ancora presto per poterlo dire con certezza, ma l'impressione è che il top di gamma Redmi sarà se non il primo fra i primissimi a ricevere l'aggiornamento che il team di sviluppo Xiaomi sta preparando. Se non bastasse, scavando nel codice software del sito ufficiale MIUI si scova la presenza della keyword “MIUI15“, il ché potrebbe anticiparne il rilascio nel prossimo futuro.

Crediti: Xiaomiui

C'è poi un ulteriore avvistamento, questa volta all'interno della MIUI 14, dove è stata scovata la stringa di codice software “isGreaterOrEqualMIUI15“. Per la precisione, questa stringa serve affinché i dispositivi con MIUI 15 non restituiscano errori quando si utilizza un account Xiaomi su di essi, oltre a indicarci che il nuovo firmware è nelle ultime fasi di sviluppo.

Mancano ovviamente specifiche e tempistiche pertanto non abbiamo informazioni ufficiali né su quali saranno le sue novità né su quando sarà rilasciata, anche perché la MIUI 15 potrebbe essere anticipata da un altro aggiornamento intermedio. Detto questo, ci sono già indizi su alcune delle nuove funzionalità che dovrebbero essere introdotte da Xiaomi, e quali modelli riceveranno l'aggiornamento.

