Gli sticker AI di Messenger non hanno freni: rozzi e politicamente scorretti

Annunciata soltanto qualche giorno fa, l'intelligenza artificiale generativa di Meta è disponibile da qualche ora per una manciata di utenti di Messenger in lingua inglese con risvolti totalmente inaspettati. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto come gli sviluppatori impongano dei paletti ben precisi alle loro AI, ma quelli di Meta sembrano non aver sortito l'effetto desiderato: gli utenti, infatti, sono riusciti a generare degli sticker che con altre intelligenze artificiali sarebbe assolutamente impossibile creare.

Meta sembra avere qualche problema con le limitazioni imposte alla sua AI generativa

Crediti: Meta

Meta AI è in grado di creare degli sticker da semplici indicazioni testuali in Messenger, WhatsApp ed Instagram, ma sembra che le limitazioni che in teoria dovrebbe essere imposte all'intelligenza artificiale possano essere facilmente aggirate per creare contenuti considerati spesso proibiti. Stiamo parlando di immagini sconce, illustrazioni rozze e politicamente scorrette.

Alcuni utenti con accesso a Meta AI tramite Messenger, infatti, sono riusciti a darsi alla pazza gioia creando sticker che rappresentano Waluigi armato, dei bambini che imbracciano le armi, Karl Marx con un seno particolarmente prosperoso, un Pikachu che viene allattato ed ogni tipo di immagine contorta che possa mai venirvi in mente. Nei tweet qui sotto potete vedere alcuni esempi.

found out that facebook messenger has ai generated stickers now and I don't think anyone involved has thought anything through pic.twitter.com/co987cRhyu — podesbiens.bsky.social (@Pioldes) October 3, 2023

La generazione di contenuti inappropriati è forse uno dei motivi che ha convinto Meta a non rilasciare ancora pubblicamente questo nuovo strumento di creazione degli sticker con intelligenza artificiale in tutto il mondo. Per quanto possa essere divertente (alcune immagini ci hanno davvero fatto ridere, ndr), bisogna pensare che uno strumento del genere in mano a dei minori potrebbe comportare più danni di quanti ne abbia già fatto il web in generale. Ci auguriamo, quindi, che Meta possa risolvere presto il problema.

