ENGWE Engine Pro è la fat bike potente e duratura: risparmi quasi 250€ con Coupon!

Oltre alle classiche bici elettriche, ormai sono diffusissime anche le cosiddette Fat Bike: sempre più persone le utilizzano per spostarsi nella loro quotidianità, sia in città che attraverso percorsi più ostici. Scegliere un modello però non è di certo facile, ma con una soluzione come ENGWE Engine Pro c'è ben poco di cui discutere: la bici elettrica scende ad un prezzo super conveniente con codice sconto e l'immancabile spedizione EU!

Codice sconto ENGWE Engine Pro: risparmia sulla fat bike potente ed affidabile

L'e-bike ENGWE Engine Pro presenta un design sicuramente sportivo, ma senza rinunciare ad uno stile perfetto per la città ed in linea con la sua categoria. Come possiamo vedere, è una bici pieghevole, quindi anche comoda da trasportare. Per le ruote, abbiamo degli pneumatici fat da 20″ x 4″, con struttura dentata e quindi ad adatta ad ogni condizione. Passando al lato tecnico, è presente un potente motore da 750W che, abbinato all'ampia batteria da 48 V/16 Ah permette di ottenere un'autonomia massima fino a 120 km, un dato difficile da reperire nella stessa categoria di prezzo. Non manca un doppio sistema di freni a disco idraulici, quindi anteriori e posteriori, un display LCD a colori e la giusta illuminazione sia avanti che dietro per le passeggiate notturne. Presente anche un sistema di Cruise Control ed un cambio Shimano a 8 velocità.

La migliore occasione del momento per la bici elettrica ENGWE Engine Pro arriva grazie a Banggood: l'e-bike è in offerta lampo ma con il codice sconto dedicato è possibile risparmiare altri 241€. Inoltre è presente la spedizione dall'Europa gratis, per ricevere il tuo nuovo veicolo green in tempi celeri e senza alcuna spesa aggiuntiva! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le