La causa contro Amazon svela l’algoritmo segreto per gonfiare i prezzi

Se vi avevo detto che la causa dell'Antitrust americano (FTC) ai danni di Amazon avrebbe potuto cambiare per sempre il concetto di e-commerce è proprio per l'entità del contenzioso legale. Il colosso di Jeff Bezos è stato accusato di detenere il monopolio dello shopping online, ottenuto mediante pratiche scorrette ai danni degli altri rivenditori. Di mezzo ci sarebbe persino un algoritmo segreto, nome in codice Project Nessie, che sarebbe servito per manipolare e alzare i prezzi in maniera artificiosa.

Amazon avrebbe utilizzato un algoritmo segreto per manipolare e alzare i prezzi

Crediti: Las Vegas Review-Journal

La vicenda è trapelata direttamente dai documenti della causa fra FTC e Amazon, e spiega nel dettaglio come questo algoritmo sarebbe stato usato da Amazon per compiere queste manipolazioni. In breve, quello di cui l'azienda di Bezos è stata accusata è di averlo usato per aumentare i prezzi e valutare il comportamento dei competitor. Una volta selezionato un prodotto, l'algoritmo ne alzava il prezzo di vendita e monitorava se aziende rivali come Target (la settima più grande catena di vendita negli USA) facevano lo stesso. In caso contrario, il prezzo veniva poi riportato alla cifra iniziale, ma se veniva seguita la scelta di Amazon ecco che il prezzo veniva aumentato in via definitiva.

I documenti dell'FTC affermano anche che Amazon avrebbe smesso di usarlo nel 2019, e a questo punto il portavoce dell'FTC Douglas Farrar intima Amazon di rendere pubbliche queste informazioni. Nonostante il Target di turno non fosse obbligato ad aumentare i prezzi, Amazon avrebbe potuto usare la sua influenza per manipolare i prezzi di mercato a suo piacimento e creare una sorta di cartello algoritmico.

Ovviamente è di tutt'altro avviso Amazon, che afferma: “Le accuse della FTC descrivono in modo grossolano questo strumento. Project Nessie aveva uno scopo semplice: cercare di impedire che il nostro allineamento dei prezzi portasse a risultati insoliti in cui i prezzi diventavano così bassi da essere insostenibili. Il progetto ha funzionato per alcuni anni su un sottoinsieme di prodotti, ma non come previsto, quindi lo abbiamo abbandonato diversi anni fa“

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le