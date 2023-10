Google Pixel 8 e 8 Pro ufficiali: i nuovi flagship AI anche in Italia

Sapevamo già praticamente tutto, ma adesso Google Pixel 8 e 8 Pro sono ufficialmente fra noi, una coppia di smartphone che prende la formula dei loro predecessori e la migliora. Visto l'apprezzamento ricevuto dalla serie Pixel 7, infatti, non ci si aspettava cambiamenti radicali, ma questo non significa che non ci siano novità, sia nel bene che nel male.

Google presenta ufficialmente i nuovi Pixel 8 e 8 Pro, anche in Italia: tutte le novità

Crediti: Google

Basta un primo sguardo per accorgersi che Google Pixel 8 e 8 Pro sono pressoché identici rispetto ai rispettivi predecessori. Sono certificati IP68, hanno un frame in alluminio riciclato al 100%, protezione Gorilla Glass Victus (8)/Victus 2 (8 Pro) e varie colorazioni. A cambiare sono però le dimensioni, anche se solo per Pixel 8, che scende da 6,3″ a 6,2″ Full HD+ per uno schermo OLED a 120 Hz e 2.000 nits. Sul modello Pro, invece, c'è nuovamente un 6,7″ QHD+ con pannello più avanzato LTPO 1-120 Hz fino a 2.400 nits.

Ad alimentare i due smartphone c'è il nuovo SoC proprietario Tensor G3 con co-processore Titan M2 per la gestione hardware della sicurezza e tagli da 8/128 e 8/256 GB LPDDR5X e UFS 3.1 per Pixel 8 e da 12/128 GB, 12/256 GB e 12/512 GB per Pixel 8 Pro. Le batterie sono da 4.525 e 5.050 mAh con ricarica rapida 24W/27W e supporto alla ricarica wireless (anche inversa).

Crediti: Google

Come da tradizione, il vero asso nella manica della serie Pixel è la componente software, qua rappresentata da Android 14. Per la prima volta, inoltre, Google promette ben 7 anni di aggiornamenti, il ché significa che entrambi gli smartphone dovrebbero aggiornarsi fino ad Android 20. I miglioramenti del software impattano anche e soprattutto sul comparto fotografico, che su Pixel 8 ha due sensori da 50+12 MP con OIS, ultra-grandangolo/macro mentre sul Pro tre da 50+48+48 MP con l'aggiunta di teleobiettivo 5x e sensore di temperatura. Le novità principali sono Magic Editor per usare l'AI per riposizionare i soggetti nelle foto e Gomma Magica Audio per eliminare i rumori ambientali nei video.

Google Pixel 8 e 8 Pro arrivano in Italia a partire da 799€ e 1.099€, con disponibilità dal 12 ottobre sia sullo store ufficiale che nei negozi fisici di Unieuro e Vodafone.

Se volete saperne di più su Google Pixel 8 e 8 Pro, ecco il nostro approfondimento dedicato con tutti i dettagli su scheda tecnica e prezzi di vendita.

