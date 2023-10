Pixel Watch 2 ufficiale: l’indossabile di Google è tornato e arriva anche in Italia

Il primo Watch della gamma Pixel è arrivato in Europa ma non ha mai fatto capolino in via ufficiale nel nostro paese. Google Pixel Watch 2 cambia registro e finalmente debutta in Italia: andiamo a scoprire tutte le novità implementate da Big G, insieme ai dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Google Pixel Watch 2: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo indossabile

Design e display

Crediti: Google

È passato un anno dall'uscita del primo Pixel Watch, un dispositivo dal look minimale ma elegante, dotato di uno schermo tondo con bordi curvi, una corona rotante ed un pulsante fisico. Il nuovo Google Pixel Watch 2 non cambia le carte in tavola e si presenta con un design simile. L'indossabile è dotato di una cassa in alluminio 100% riciclato (nero opaco, argento lucido o oro champagne) e di un cinturino sportivo in fluoroelastomero disponibile nelle colorazioni nero ossidiana, azzurro cielo, grigio creta e grigio verde. Il dispositivo ha un diametro di 41 mm, uno spessore di 12,3 mm ed un peso di 31 grammi. Non mancano la certificazione IP68 e la resistenza ai liquidi fino a 5 ATM.

Crediti: Google

Il nuovo Pixel Watch continua ad offrire uno schermo AMOLED circolare, dotato di un vetro personalizzato 3D Gorilla Glass 5, densità di 320 PPI, fino a 1000 nit di luminosità e supporto all'Always-On Display.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Crediti: Google

Le specifiche tecniche di Google Pixel Watch 2 sono di alto profilo: il chipset a bordo è lo Snapdragon W5 di Qualcomm (accompagnato da un co-processore Cortex M33), un passo avanti importante rispetto alla soluzione Exynos della prima generazione. Lato memorie abbiamo 2 GB di RAM e 32 GB di storage flash eMMC. Ovviamente il software a bordo non può che essere Wear OS 4.0, realizzato dalla stessa Google.

Crediti: Google

Il resto del comparto offre la sensoristica per il rilevamento dei parametri di salute e fitness (attività cardiaca, SpO2, ECG), il GPS integrato, un sensore per la luce ambientale, uno per misurare la conduttanza cutanea (cEDA) ed uno per la temperatura. Il dispositivo è in grado di effettuare chiamate Bluetooth grazie a speaker e microfono incorporati. Non mancano il WiFi 2,4 GHz, il Bluetooth 5.0 e l'NFC per i pagamenti. La batteria è un'unità da 306 mAh per un'autonomia fino a 24 ore con AOD attivo; presente all'appello il supporto alla ricarica rapida (circa 45 minuti fino all80% e circa 80 minuti fino al 100%).

Crediti: Google

In termini di migliorie software, Google Pixel Watch 2 benefica dell'unione della casa statunitense con Fitbit: sono presenti funzionalità per la gestione dello stress, miglioramenti nell'algoritmo AI per la frequenza cardiaca, il rilevamento automatico di 7 tipologie di attività fisica (le più comuni, come la corsa e le escursioni in bici all'aria aperta).

Google Pixel Watch 2: prezzo e uscita

Per la prima volta lo smartwatch di Google arriva ufficialmente in Italia: Pixel Watch 2 debutta anche nel nostro paese al prezzo di partenza di 399€ (versione WiFi) ed è disponibile all'acquisto da Unieuro, su Amazon e lo store ufficiale di Big G. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

