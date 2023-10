Android 14 è ufficialmente disponibile da oggi: le principali novità

In occasione della presentazione ufficiale dei nuovi Pixel 8 e 8 Pro, Google ha annunciato anche la disponibilità immediata di Android 14 che arriva finalmente in versione finale dopo un'intera estate passata in Beta. Questo nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile firmato Big G offre una serie di funzionalità che permetteranno di personalizzare ed avere un maggior controllo sul proprio dispositivo, che si tratti di uno smartphone o di un tablet.

Android 14: maggiore personalizzazione, controllo ed accessibilità

Crediti: Google

Le nuove possibilità di personalizzazione offerte da Android 14 consentono di cambiare rapidamente lo sfondo, impostare collegamenti e scorciatoie personalizzate e avere un accesso più rapido alle applicazioni preferite direttamente dalla lock screen. Proprio per questa schermata, inoltre, sono disponibili nuovi template, font, widget, colori e formati che consentono di personalizzare il sistema nel modo in cui più lo si preferisce.

Grazie all'intelligenza artificiale, inoltre, il sistema sarà in grado di aggiustare i widget e le personalizzazioni in base alla situazione attuale. Per esempio, in caso di mal tempo, il widget del Meteo reagirà di conseguenza, mentre sarà possibile sfruttare l'AI generativa per creare da zero dei nuovi sfondi.

Crediti: Google

La sicurezza è sempre uno degli argomenti che Google ha particolarmente a cuore ed anche con questo nuovo aggiornamento arrivano nuovi strumenti che permettono all'utente di tenere sempre al sicuro i propri dati. Con Android 14, infatti, sarà possibile visualizzare rapidamente i dati che vengono utilizzati dalle applicazioni, in modo da aver sempre sotto controllo le informazioni condivise, mentre l'OS inizierà a suggerire l'utilizzo di PIN a 6 cifre invece che a 4.

Health Connect, inoltre, adesso è integrato direttamente nel sistema operativo mobile e permette di conservare in modo sicuro, e con particolare attenzione alla privacy, i dati sulla propria salute condivise con le app e i vari dispositivi come fitness tracker, smart band e smartwatch.

Anche l'accessibilità gioca un ruolo fondamentale in questo nuovo aggiornamento di sistema: Android 14, infatti, introduce una serie di novità indirizzate a chi ha difficoltà visive o uditive. Grazie alla nuova lente di ingrandimento sarà più semplice evidenziare gli elementi con il pinch-to-zoom, mentre per una maggiore leggibilità sarà possibile aumentare la dimensione del font di sistema. L'aggiornamento, inoltre, introduce la possibilità di connettere con maggiore semplicità i dispositivi audio protesici e di attivare il flash della fotocamera all'arrivo di ogni notifica.

Android 14: quali dispositivi sono supportati

Crediti: Google

Android 14 è disponibile da oggi per tutti i dispositivi Google Pixel compatibili che hanno potuto installare la versione beta negli scorsi mesi ed ovviamente sui nuovissimi Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Grazie ad Android 14 AOSP, inoltre, anche i produttori come Samsung, iQOO, Nothing, OnePlus, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo e Xiaomi proporranno agli utenti l'aggiornamento al nuovo sistema operativo entro la fine del 2023 su una serie di dispositivi selezionati.

