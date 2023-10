Ninkear N16 Pro a 634€ è imperdibile: i7 (12 Gen), schermo a 165 Hz e 32 GB/2 TB!

Trovare un portatile economico e performante non è più faticoso come una volta: ora esistono tanti brand che propongono soluzioni budget e in questo settore la concorrenza è più agguerrita che mai. Proprio per questo i laptop dal rapporto qualità/prezzo invidiabile abbondano e i vari produttori fanno a gara per attirare gli utenti, in un gioco di equilibrio tra buone specifiche, design ultra-sottili e cifre appetibili. Ninkear N16 Pro si candida come notebook low budget definitivo e ora vedremo perché e come fare per risparmiare (con un'offerta lampo o un codice sconto dedicato).

Codice sconto Ninkear N16 Pro: il portatile low budget definitivo, ad un prezzo super

Crediti: Ninkear

Il laptop economico Ninkear N16 Pro è uno tra i più completi sulla piazza: parliamo di una soluzione con un corpo sottile e leggero in metallo, equipaggiata con un ampio schermo IPS da 16″ con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel). Non solo è presente un pannello di grandi dimensioni, ma è dotato di refresh rate a 165 Hz. Il terminale è mosso dal processore Intel Core i7-1260P di 12° generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR4 e fino a 2 TB di storage SSD, con grafica Iris Xe. Non mancano una tastiera full-size retroilluminata, una batteria capiente, un lettore d'impronte digitali, il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ed una web cam per le videochiamate.

Crediti: Ninkear

La migliore occasione per Ninkear N16 Pro arriva grazie a Geekbuying: il portatile è in offerta con codice sconto a soli 634€, nella versione da 32 GB di RAM e ben 2 TB di storage. Ovviamente è presente anche la spedizione gratis dall'Europa! Vuoi risparmiare qualcosina? Allora ti segnaliamo anche la versione da 16 GB/1 TB, in questo caso disponibile a soli 629€ (in offerta lampo)! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

