Xiaomi 13, 13 Pro e 12T si aggiornano ad Android 14 stabile

A distanza di pochissimo dall'annuncio ufficiale di Android 14 durante l'evento di Google, ecco che i produttori cinesi hanno dato il via alla corsa per il rilascio degli update in versione stabile. Si parte con Xiaomi 13, 13 Pro e 12T: il trittico di smartphone della casa cinese sta cominciando a ricevere la MIUI 14 stabile in versione Global, ovviamente su base Android 14.

Xiaomi 13, 13 Pro e 12T: disponibile la MIUI 14 Global con Android 14 in versione stabile

Xiaomi 13 Pro

Come anticipato anche in apertura, quest'oggi Google ha alzato il sipario su Android 14, l'ultima incarnazione dell'OS del robottino verde. Per celebrare al meglio l'occasione Xiaomi ha dato cominciato a rilasciare la versione più recente della sua interfaccia proprietaria, la MIUI 14, in versione stabile con Android 14. Per amor di precisione vi segnaliamo che si tratta di una Stable Beta: la release è destinata agli utenti che si iscriveranno al beta testing, i quali riceveranno prima degli altri il suddetto update. Una volta che questo avrà fatto il suo corso (e una volta assodato che non ci sono problemi) partirà il rilascio per tutti e diventerà una release stabile a tutti gli effetti.

Comunque, se volete, potete mettere le mani fin da ora sulla MIUI 14 stabile su base Android 14 per Xiaomi 13, 13 Pro e il modello 12T: se siete interessati al download del nuovo firmware date un'occhiata alla nostra pagina dedicata, dove trovate tutti i link per i telefoni della casa di Lei Jun.

