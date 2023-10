Canva abbraccia la rivoluzione AI: ecco il nuovo Magic Studio

Canva, la celebre web app per la modifica e la creazione di foto e immagini, annuncia oggi l'arrivo di una serie di nuove funzioni rese possibili dall'integrazione con l'intelligenza artificiale generativa. Grazie al nuovo Magic Studio, gli utenti potranno utilizzare un modo tutto nuovo di creare animazioni, convertire i formati e realizzare addirittura dei voice-over.

Decine di nuove funzioni per Canva grazie all'intelligenza artificiale

Crediti: Canva

Canva, a partire da oggi, sfrutta l'intelligenza artificiale di Runway AI per creare brevi video partendo da una semplice indicazione testuale oppure da un'immagine esistente nella libreria. I video possono essere utilizzati direttamente sulla piattaforma oppure convertiti ed esportati in file GIF e MP4. Inoltre, proprio come DALL-E di OpenAI, anche Canva è in grado di generare immagini tutte nuove grazie ai prompt di testo.

Magic Grab, invece, è un nuovo strumento che consente di ritagliare immediatamente il soggetto di un'immagine per riposizionarlo, mentre Magic Expand prende il meglio di Photoshop consentendo di ricreare i contorni di un'immagine con il riempimento generativo. Brand voice, inoltre, permette di creare un voice-over partendo da una copy esistente oppure generata dall'intelligenza artificiale.

Le nuove funzioni con intelligenza artificiale generativa sono disponibili da oggi per tutti i possessori di un abbonamento Pro di Canva.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

