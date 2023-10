Funtouch OS 14 ha una data di presentazione

vivo ha confermato ufficialmente la data di presentazione di Funtouch OS 14, l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria del brand cinese per il mercato Global (su base Android 14). Manca solo una manciata di giorni per scoprire tutte le novità e i piani per il rilascio.

Funtouch OS 14 con Android 14: vivo conferma la data di presentazione

Crediti: vivo

Al momento vivo ha svelato la data di presentazione di Funtouch OS 14 con Android 14 per il mercato indiano: l'evento di lancio si terrà il prossimo 7 ottobre. Probabilmente poco dopo arriveranno conferme anche per altri paesi, insieme al programma di rilascio dell'aggiornamento. A settembre vivo ha dato il via al roll out della versione Preview per X90 Pro Global, destinata ad un numero limitato di utenti (e solo in India).

Nonostante ciò l'azienda non ha ancora annunciato ufficialmente le novità della prossima versione dell'interfaccia proprietaria. A quanto pare per scoprire tutto sarà necessario attendere l'evento di ottobre. Sicuramente sarà rilasciata anche la lista degli smartphone vivo che riceveranno l'aggiornamento a Funtouch OS 14, insieme ai piani per il rollout della versione beta.

