Huawei Mate 60 RS Ultimate Design ufficiale: il flagship extra-lusso è tornato!

Era nell'aria da diverso tempo ed ora è ufficiale: la collaborazione tra il colosso tecnologico cinese e Porsche è giunto al capolinea ma l'azienda non ha abbassato il tiro. Nel corso dell'evento di oggi Huawei ha presentato il marchio Ultimate Design, un brand a parte dedicato esclusivamente a prodotti ultra-premium. Si comincia proprio con Huawei Mate 60 RS Ultimate Design Edition, dispositivo anticipato già da varie indiscrezioni ed ora ufficiale: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: Huawei

Dopo Mate 60, 60 Pro e 60 Pro+, la casa cinese completa la sua gamma di flagship con il modello di punta. Si tratta di Huawei Mate 60 RS Ultimate Design, dispositivo che sancisce la fine del rapporto con Porche e segna l'inizio di una nuova famiglia di smartphone di lusso. Il terminale si presenta come nelle immagini trapelate solo poche ore fa: la scocca ospita un enorme modulo fotografico ottagonale mentre frontalmente trova spazio un ampio pannello con triplo punch hole. L'azienda non ha ancora ufficializzato tutti i dettagli ma le varie caratteristiche dovrebbero riprendere quanto visto con il modello Pro+.

Il nuovo top di gamma presenta quindi uno schermo OLED con tecnologia LTPO, una soluzione Quad Curved da 6,82″ Full HD+ (2.616 x 1.212 pixel) con refresh rate fino a a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming a 1.440 Hz e protezione Kunlun Glass 2. Non manca la certificazione IP68 così come un triplo foro per la selfie camera (dedicata allo sblocco del volto 3D).

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Huawei

Le specifiche tecniche di Huawei Mate 60 RS Ultimate Design dovrebbero basarsi (come per il resto della gamma) sul Kirin 9000S. Questo sarebbe realizzato a 7 nm, con 12 core, ed avrebbe una frequenza massima di 2,62 GHz, con una GPU proprietaria Maleoon 910. Si tratta di un chipset controverso, di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane (dato che potrebbe aver violato il ban USA di Huawei). Lato memorie sono presenti due tagli: da 16/512 GB e da 16 GB/1 TB. Il nuovo flagship presenta sia la connettività 5G che la comunicazione satellitare.

Crediti: Huawei

Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 88W, wireless da 50W e inversa (fino a 20W). A completare il quadro HarmonyOS 4.0, il supporto NanoSD, WiFi 6, BT 5.2 ed una tripla fotocamera XMAGE da 48 + 40 + 48 MP (con OIS, apertura variabile, un ultragrandangolare ed un teleobiettivo).

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design – Prezzo e uscita

Il nuovo Huawei Mate 60 RS Ultimate Design è stato presentato in Cina al prezzo di partenza di circa 1.542€ al cambio attuale (ossia 11.999 CNY), per la versione da 16/512 GB. La variante maggiorata – con 1 TB di storage – lievita a circa 1.671€, 12.999 CNY. Lo smartphone è presente nelle colorazioni Black e Red. L'intera serie non sarà lanciata in Italia: lo stesso destino toccherà anche al modello Ultimate (a meno di un improvviso cambio di rotta). Tra le altre novità dell'evento di settembre troviamo anche MatePad Pro 13.2.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le