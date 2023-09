Kirin 9000S è realmente 12-core? Nuovi misteri per Huawei Mate 60 Pro

Sin da quando sono stati presentati, Huawei Mate 60 e 60 Pro hanno attirato una certa curiosità, e non soltanto perché sono i nuovi top di gamma della celebre serie Mate. Si potrebbe parlare del fatto che, per la prima volta nella sua storia, la compagnia non ha tenuto un evento in pompa magna come suo solito ma ha invece messi i telefoni direttamente in vendita nei suoi negozi. O si potrebbe parlare del perché Huawei non stia minimamente parlando del Kirin 9000S e del suo ritorno alla produzione di SoC proprietari a marchio HiSilicon.

Huawei Mate 60 Pro e Kirin 9000S: proseguono i test sul nuovo SoC proprietario HiSilicon

Quelli che per primi hanno avuto fra le mani Huawei Mate 60 Pro hanno subito provveduto a far circolare sui social screenshot che provassero a far luce sulle specifiche del Kirin 9000S, con risultati a dir poco ambigui. Sì, perché del nuovo SoC Huawei non sappiamo nulla: né chi lo produce e come, né che caratteristiche ha. Inizialmente sembrava fosse prodotto a 5 nm, seppur il ban impedisca a Huawei di avere accesso alle fabbriche TSMC e Samsung e il chipmaker cinese SMIC non abbia i mezzi per produrre a quel livello; in tal senso, il teardown di Mate 60 Pro ci ha dato qualche dettaglio in più.

C'è poi tutta la diatriba attorno alle caratteristiche, a partire dal fatto che Kirin 9000S offrirebbe connettività 5G, dopo anni di smartphone Huawei confinati alle reti 4G causa ban USA. Ma se sulla scheda grafica ci sarebbero pochi dubbi, cioè sul fatto che sia una GPU Huawei Maleoon 910, ben diverso è il discorso relativo al processore. Per quanto siano tecnicismi, capire queste specifiche non serve soltanto a soddisfare la sete dei più tech-curiosi ma anche a capire a che fascia di performance ambiscano i nuovi flagship Huawei.

Prendendo gli screenshot finora circolati in rete, Kirin 9000S conterrebbe un'inedita CPU 12-core con configurazione tri-cluster: 6 x Cortex-A78AE + 4 x Cortex-A510 + 2 x Cortex-A34. Tuttavia, sin da subito queste specifiche hanno sollevato molti dubbi, non soltanto perché non si era mai vista una CPU 12-core su uno smartphone ma anche perché i core Cortex-A78AE sono core che ARM utilizza in ambito automobilistico e industriale. Più probabile che, non essendo state pubblicati dati ufficiali sul Kirin 9000S, le piattaforme di test e benchmarking abbiano approssimato in maniera generica, restituendo dati non veritieri.

Secondo il leaker Revegnus, quella del Kirin 9000S sarebbe invece una più classica CPU octa-core 1+3+4 formata da 1 core Taishan V120 a 2,62 GHz, 3 core Taishan V120 a 2,15 GHz e 4 core Cortex-A510 a 1,53 GHz; per chi non li conoscesse, i core Taishan sono quelli che Huawei ha utilizzato in passato per le CPU dei SoC Kunpeng per il mercato server. Ma allora perché nei test risulta che i core siano 12?

Il motivo si chiamerebbe hyper threading, una tecnologia hardware mai vista su smartphone ma ampiamente nota agli smanettoni del mondo PC. In breve, i core del processore si comportano come se fossero due core fisici, sfruttando le risorse inutilizzate degli altri core quando non sono impegnati. Secondo gli ultimi test apparsi in rete, ecco quale sarebbe la configurazione reale:

1 core Taishan V120 a 2,62 GHz + 1 core virtuale a 2,62 GHZ

3 core Taishan V120 a 2,15 GHz + 3 core virtuali a 2,15 GHz

4 core Cortex-A510 a 1,53 GHz

Sicuramente ne riparleremo, anche perché all'orizzonte ci sarebbero altri due modelli della serie Huawei Mate 60.

