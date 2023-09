Dreame tra i protagonisti di IFA 2023: tutte le novità

Uno degli eventi più attesi dell'anno, per quanto riguarda il panorama tech europeo, è la fiera di Berlino: si tratta di un momento dove i principali brand mostrano le ultime novità, presentano soluzioni nuove di zecca e si preparano a stupire gli utenti e a rendere la vita un po' più semplice grazie alla tecnologia. È questa la mission di Dreame, marchio specializzato nelle pulizie intelligenti che mette al centro gli interessi del consumatore, proponendo soluzioni di alto profilo per aiutare in casa e rendere le attività di pulizia più “rilassanti”. L'azienda è presente a IFA 2023 e per l'occasione ha presentato il nuovo Dreame L20 Ultra, robot aspirapolvere di punta con a bordo una nuova tecnologia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e a conoscere le novità della compagnia presenti alla fiera berlinese!

Tutte le novità Dreame ad IFA 2023

Crediti: Dreame

La presenza di Dreame a IFA 2023 è ormai scontata: si tratta del palcoscenico perfetto per presentare le ultime novità e fare il punto della situazione sulla linea attuale. Ormai il brand è ampiamente consolidato, sia in Europa che nel resto del mondo, ed è conosciutissimo anche in Italia. Durante la prima metà del 2023 la quota di mercato nell'Europa meridionale è cresciuta del 120% rispetto allo scorso anno e l'Italia è uno dei mercati più importanti per la casa asiatica. La compagnia ha investito fortemente per migliorare l'assistenza locale, a cominciare dall'aggiunta della lingua italiana e allargando lo staff dedicato al customare care. Inoltre, proprio ad IFA 2023 è stata annunciata una grande novità per gli utenti, ossia la garanzia estesa a tre anni (invece dei classici due). Ed ora, bando alle ciance e andiamo a scoprire quali sono i prodotti presenti alla fiera di Berlino!

Il robot aspirapolvere Dreame L20 Ultra è un modello premium nuovo di zecca ed introduce l'inedita tecnologia MopExtended: si tratta di un sistema di riconoscimento automatico di bordi ed angoli che permette di estendere il mop rotante del robottino in modo da raggiungere anche questi punti (solitamente i più ostici per vacuum cleaner di questo tipo). Il dispositivo offre due mop rotanti ad alta velocità, una potenza di aspirazione di 7.000 PA ed una base di svuotamento da 3.2 litri (per un utilizzo fino a 75 giorni). La dock permette sia di caricare il robot, che di svuotare lo sporco e di lavare ed asciugare (con aria calda) i mop.

Crediti: Dreame

Tra gli altri prodotti presenti a iFA 2023 troviamo Dreame L10 Ultra e L10s Ultra, entrambi dotati di una dock di svuotamento ed una potenza di aspirazione fino a 5.300 PA. Saranno necessari circa 60 giorni prima di dover svuotare la base, mentre il resto delle caratteristiche non sono da meno. Navigazione LiDAR, riconoscimento dei tappeti e nel caso del modello Ultra anche il riconoscimento degli ostacoli tramite AI e luce strutturata 3D.

Crediti: Dreame

La fiera berlinese vede protagonisti anche tanti altri modelli del brand come Dreame D10 Plus ed L10 Prime. Quasi tutti i robot aspirapolvere del brand sono accompagnati da una dock di svuotamento; inoltre cambiano le fasce di prezzo ma la qualità rimane immutata (con tanta potenza per rimuovere anche lo sporco più ostinato ed un sistema di mappatura intelligente per la gestione degli ambienti). Non mancano poi le celebri lavapavimenti come Dreame H12 Dual (soluzione 3 in 1 per una pulizia totale) e H12 Pro (con una base per l'autopulizia e l'asciugatura del mop con aria calda).

Crediti: Dreame

Insomma a IFA 2023 sono presenti tutti i dispositivi più apprezzati del brand tra lavapavimenti, vacuum cleaner e robot aspirapolvere. Ma ricordiamo che Dreame non è solo pulizie: tra i prodotti esposti alla fiera troviamo anche la piastra per capelli Dreame Hair Glamour. Si tratta di un modello senza fili, compatto e portatile, con un'autonomia fino a 25 minuti, ricarica tramite Type-C e la massima sicurezza per i capelli.

Se siete curiosi di scoprire il nuovo arrivato L20 Ultra, il nuovo robottino è già disponibile all'acquisto su Amazon. Per scoprire tutti i prodotti Dreame, invece, date un'occhiata al sito ufficiale del brand!

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame.

