Aqara svela la nuova gamma di prodotti IoT a IFA 2023

Sul palcoscenico della conferenza annuale IFA 2023 in quel di Berlino c'è anche Aqara, brand che abbiamo imparato a conoscere all'interno dell'ecosistema Xiaomi e che alla fiera berlinese ha presentato la sua nuova line-up di prodotti. Una serie di dispositivi pensati per arricchire e domotizzare la propria casa, fra videocamere e serrature di sicurezza, illuminazione e quant'altro.

Ecco la nuova line-up di prodotti a marchio Aqara presentata alla fiera di IFA 2023

Aqara Camera E1 è la videocamera di sorveglianza con capacità di movimento in orizzontale e verticale, e l'intelligenza artificiale permette il rilevamento e monitoraggio delle persone inquadrate. Ha connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e il supporto con piattaforme di terze parti quali Apple Home, Google Home e Amazon Alexa, oltre a poter salvare le clip registrate su microSD, NAS e cloud.

Aqara Smart Lock U200 è anch'essa pensata per chi vuole tenere al sicuro le proprie mura, in questo caso con una serratura smart pensata per eliminare la necessità delle chiavi tradizionali. È il primo modello Aqara a supportare lo standard Matter-over-Thread, potendo così comunicare con moltissimi dispositivi domotici anche di altri marchi. Si monta facilmente, funzionando con i cilindri normalmente presenti nelle porte e senza dover fare altre modifiche. La comodità sta nel poterla aprire in vari modi: lettore d'impronte, connettività NFC (tramite apposita scheda o smartphone abbinati) o codice PIN.

Passando all'illuminazione, Aqara Ceiling Light T1M è la nuova lampada da soffitto, anch'essa con supporto Matter. Ha un diametro di 50 cm e incorpora una luce RGB che può passare dalla classica luce bianca calda/fredda alle 16 milioni di tonalità colorate disponibili. C'è anche l'aggiunta di un anello RGB indipendente che permette di visualizzare effetti sfumati e di funzionare come spia di allarme (per esempio se si lascia la porta aperta o ci sono perdite d'acqua).

C'è poi Aqara EU-Style Wall Outlet: quella che apparentemente sembra una classica presa da muro è in realtà un prodotto smart. Tramite essa, infatti, è possibile controllare i dispositivi collegati alla rete elettrica utilizzando l'app dedicata, così come i comandi vocali e gli automatismi domotici. È utile anche per sapere quanto stanno consumando i dispositivi connessi, e potendo rilevare se sono spenti o accesi può agire da trigger di automazione per le proprie scene domotiche, per esempio abbassando le luci quando si accende la TV o avvisando l'utente quando la lavatrice ha finito il suo ciclo.

Infine, Aqara Dual Relay Module T2 è il relè che permette di controllare i dispositivi domotici, che siano luci, serrande ed elettrodomestici vari. Ha supporto Zigbee 3.0 e Matter, permette di tenere sotto controllo i consumi energetici e ha protezione contro surriscaldamento e sovraccarico.

