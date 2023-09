Sony Xperia 5 V ufficiale: compatto sì, ma top di gamma

Esattamente a un anno di distanza dalla presentazione di Xperia 5 IV arriva il nuovo Sony Xperia 5 V. E anche questa volta il produttore nipponico ha portato avanti la scelta di creare un modello compatto che ambisce al mondo dei top di gamma, utilizzando specifiche di primo livello sia sotto il profilo del SoC che della fotocamera.

Sony Xperia 5 V presentato ufficialmente, tutte le novità per la fascia alta

Design e display

Sony Xperia V misura 154 x 68 x 8,6 mm, ha un peso di 183 grammi e ha certificazione IP65/IP68 contro liquidi e polvere, per una scocca in plastica Sorplas realizzata al 99% con materiali riciclati, così come la confezione Original Blended Material anch'essa in bamboo, fibre di canna da zucchero e carta riciclata.

Disponibile nelle colorazioni Black, Blue e Platinum Silver, ospita uno schermo OLED da 6,1″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) in 21:9 con densità di 449 PPI, refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2, col lettore ID che rimane laterale. Rimangono le solite cornici sopra e sotto a cui Sony ci ha abituato, ma che permettono di avere speaker stereo frontali.

Specifiche tecniche

Da buon top di gamma, Sony Xperia 5 V si affida all'ultimo Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm, realizzato da TSMC con processo a 4 nm. Contiene un processore octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 2 x 2,8 GHz A715 + 2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHz A510), una GPU Adreno 740 e memorie da 8 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB di ROM UFS 4.0 con tanto di espandibilità via microSD.

Nonostante le dimensioni abbastanza contenute, dentro c'è anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W e a quella wireless e inversa. Come software c'è ovviamente Android 13, mentre lato connettività troviamo supporto 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C 3.2 e ingresso mini-jack.

Uno dei punti forti di Xperia 5 V è senz'altro il comparto fotografico, a partire dal supporto nativo alle fotocamere Alpha della compagnia. Tuttavia, rispetto al suo predecessore non ha più tre bensì due sensori da 48+12 MP f/1.9-2.2, perdendo così il teleobiettivo. In compenso, il sensore principale è più grande e misura 1/1.35″ con pixel da 1,12 µm e OIS, specifiche che Sony utilizza per offrire uno zoom 2x.

È lo stesso sensore Exmor T for Mobile di Xperia 1 V, dove i pixel a doppio strato hanno fotodiodo e fototransistor separati a beneficio della quantità di luce acquisita; ritroviamo anche le ottiche Carl Zeiss, con lenti anti-riflesso Zeiss T*. C'è poi una lente ultra-grandangolare da 16 mm con sensore sempre da 1/2.5″, così come una selfie camera da 12 MP f/2.0.

Prezzo e disponibilità

Sony Xperia 5 V è disponibile a un prezzo di listino pari a 999€ a partire dalla fine di settembre.

