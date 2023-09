Dreame L20 Ultra ufficiale: il robot aspirapolvere con MopExtend debutta a IFA 2023

Il palcoscenico di IFA 2023 dà il benvenuto a Dreame L20 Ultra, il robot aspirapolvere di ultima generazione del brand. La compagnia asiatica è specializzata in prodotti tech per la pulizia: si tratta di soluzioni complete a tutto tondo e dal prezzo accessibile, ma in questo caso abbiamo a che fare con un modello premium, un vero gioiellino che farà splendere i pavimenti di casa (anche grazie alla nuova tecnologia MopExtend).

Dreame L20 Ultra ufficiale a IFA 2023: tutte le novità del nuovo robot aspirapolvere premium

Crediti: Dreame

Il nuovo Dreame L20 Ultra rappresenta il top delle pulizie intelligenti: parliamo infatti di un robot aspirapolvere e lavapavimenti potente ed efficiente, in grado di pulirsi da solo grazie all'apposita base. Il dispositivo è accompagnato da una dock di svuotamento che si occupa di eliminare lo sporco e riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua. La grande novità di quest'anno è la tecnologia MopExtend, un valido supporto al sistema di lavaggio Duo-Scrub.

Il problema principale con i robottini (e per le pulizie in generale) è dato dai bordi e gli angoli, spesso difficili da raggiungere. La funzione MopExtend risolve questo problema in modo intelligente: grazie alla nuova sensoristica avanzata, il robot è in grado di riconoscere con precisione bordi e angoli. In questo caso, il mop rotante verrà esteso oltre il corpo del robottino, in modo da raggiungere i punti più ostici.

Crediti: Dreame

Il vacuum cleaner è equipaggiato con due mop rotanti ad alta velocità: il sistema di lavaggio Duo-Scrub permette di rimuovere rapidamente anche le macchie più ostinate. È presente anche la tecnologia di rilevamento dello sporco: questa è in grado di raccogliere ed analizzare i dati, in modo da individuare automaticamente le stanze che richiedono una maggiore pulizia. Per comprendere al meglio la funzione si pensi ai cambiamenti stagionali: i momenti in cui i nostri amici a quattro zampe perdono tantissimi peli o quando il polline è praticamente ovunque. Questi sono i momenti dove il robot diventa ancora più performante e preciso.

Crediti: Dreame

Come anticipato poco sopra, Dreame L20 Ultra è accompagnato da una stazione di ricarica con funzione di auto-pulizia, tecnologia DualBoost 2.0 ed un contenitore per lo sporco da 3.2 litri (saranno necessario circa 75 giorni per riempirlo tutto). La base permette di lavare il mop ed è anche presente la funzione di asciugatura con aria calda; inoltre integra un serbatoio dell'acqua da 4.5 litri per la ricarica del robottino.

Il dispositivo è dotato dell'avanzato sistema di aspirazione Vormax di Dreame: grazie alla potenza di 7.000 PA è possibile pulire pavimenti e tappeti in profondità. La spazzola in gomma permette di districare i capelli mentre il sistema di riconoscimento delle superfici permette di individuare i tappeti e sollevare il mop bagnato. Tra le altre caratteristiche top troviamo il sistema di navigazione e mappatura Pathfinder Smart Navigation, la scansione degli ambienti tramite luce strutturata 3D, il riconoscimento degli ostacoli e la possibilità di pianificare i percorsi. Infine segnaliamo che Dreame ha esteso la garanzia a tre anni per il nuovo arrivato: insomma, prestazioni al top e tanta affidabilità!

Il nuovo robot aspirapolvere Dreame L20 Ultra è stato lanciato durante la prima giornata di IFA 2023 ed è già disponibile all'acquisto in Italia tramite Amazon, al prezzo di 1.199€. Oltre alla versione standard è presente anche L20 Ultra Complete a 1.299€: in questo caso il set comprende anche una sfilza di accessori di ricambio (per mop, componenti e soluzioni detergenti) per la durata di 1 anno.

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame.

