Il cashback Samsung è tornato: fino a 300€ di sconto con la serie Galaxy S23!

Il mese di settembre comincia alla grande e vede il ritorno di una delle promozioni più ghiotte del web. L'iniziativa cashback di Samsung è tornata e la serie Galaxy S23 diventa alla portata di tutti: è possibile ricevere fino a 300€ di rimborso sull'acquisto di uno dei top di gamma. Inoltre, per chi sceglie lo store ufficiale è previsto anche un regalo davvero niente male!

Samsung rilancia la promo cashback: Galaxy S23 Series in sconto e ricevi in regalo un tablet (nello store ufficiale)

Crediti: Samsung

Ma come funziona la promozione cashback di Samsung? Il procedimento da seguire è molto semplice: basta acquistare uno dei modelli della serie S23 (Samsung Galaxy S23, S23+ o S23 Ultra) tramite uno degli store idonei e poi registrare il prodotto nel portale Samsung Members. Entro 45 giorni lavorativi riceverai il rimborso tramite bonifico bancario, all'IBAN specificato. La promo è valida solo per il modello acquistati dall'1 al 17 settembre 2023; inoltre il limite massimo per la registrazione del prodotto è il 12 ottobre 2023. Per registrare l'acquisto basta recarsi nella pagina dedicata di Samsung Members e seguire le istruzioni. Il rimborso arriva fino ad un massimo di 300€ e varia in base al modello scelto.

Per quanto riguarda gli store idonei troviamo Amazon, Unieuro, MediaWorld, Euronics e ovviamente l'e-commerce ufficiale di Samsung. A proposito di quest'ultimo, è presente una promo aggiuntiva che ti permette di ricevere un tablet in regalo.

Crediti: Samsung

Acquistando S23 Ultra o S23/S23+ nello store ufficiale Samsung è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo utilizzando il coupon “PREMIUMS23“. In aggiunta, ricevi anche un tablet Galaxy Tab A8 in regalo: qui trovi tutti i dettagli dell'iniziativa! Semplicemente basta effettuare l'acquisto entro il 18 settembre, registrare il prodotto sul sito Members entro il 30 ottobre 2023 ed il gioco è fatto!

