Lenovo Legion Go e Legion Glass ufficiali: IFA 2023 a tutto gaming, fra console, occhiali VR e non solo

Come ogni anno, IFA 2023 di Berlino si rivela il palcoscenico che le principali compagnie tech utilizzano per illustrare al grande pubblico le sue nuove uscite, e fra queste troviamo Lenovo Legion. La divisione della compagnia è dedita al mondo videoludico, e infatti alla conferenza tedesca ecco che arriva un ventaglio di novità, fra console, occhiali VR, PC e non solo.

Tante novità targate Lenovo a IFA 2023 di Berlino

Lenovo Legion Go

Lenovo Legion Go è a tutti gli effetti la prima console portatile della compagnia, con un OS quale Windows 11 che consente di giocare ai titoli del mondo PC. Si basa su piattaforma con processori AMD Ryzen serie Z1, GPU AMD RDNA, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X a 7.500 MHz e fino a 1 TB di SSD PCIe Gen4 con espandibilità microSD fino a 2TB.

Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 49,2 Wh con supporto alla Super Rapid Charge per caricarsi fino al 70% in 30 minuti e tecnologia Power Bypass per alimentare la console via cavo e non stressare la batteria. Inoltre, la doppia USB-C permette di tenerlo in carica e allo stesso tempo usare accessori esterni, con supporto DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0 così come Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Ha un display PureSight Gaming da 8,8″ QHD+ in 16:10 con refresh rate fino a 144 Hz, touch a 10 punti, luminosità fino a 500 nits e copertura DCI-P3 97%. Attorno ci sono vari controlli fisici: una coppia di joystick anti-drift Hall Effect, trackpad, D-Pad, rotella del mouse angolata e 10 pulsanti dorsali, grilletti e pulsanti personalizzabili. Per avere più flessibilità, i controller possono essere rimossi e usati wireless in comodità sfruttando la kickstand posta sul retro. Non manca una certa estetica, con illuminazione RGB sul pulsante d'accensione e attorno ai joystick.

All'interno, la tecnologia Coldfront tiene a bada le temperature grazie a una ventola a 79 pale in polimero a cristalli liquidi che permette di raggiungere i 25W di TGP. Lato software, l'app Legion Space permette di accedere rapidamente agli store online, e la collaborazione con Xbox Game Pass Ultimate permette di avere 3 mesi di accesso alla piattaforma di streaming videoludico. Lenovo Legion Go ha un prezzo di listino pari a 799€, con disponibilità a partire da ottobre 2023.

Lenovo Legion Glasses

Sempre a proposito di gaming, Lenovo Legion Glasses sono gli occhiali pensati per avere un display di livello sempre in tasca. Hanno una coppia di schermi micro-OLED Full HD a 60 Hz, e una volta indossati portano l'esperienza del grande schermo davanti ai propri occhi. Li si possono utilizzare sia con Lenovo Legion Go che con qualsiasi altri dispositivo Windows, Android o macOS compatibile, per un prezzo di 499€.

Tutte le novità Lenovo a IFA 2023

Non sono solo queste le novità presentate alla fiera berlinese: c'è anche Lenovo Legion 9i, al debutto come il primo notebook da gaming dotato di intelligenza artificiale e sistema di raffreddamento a liquido Legion Coldfront Cooler Master con tripla ventola per un TDP da 230W. Ha uno schermo Mini-LED da 16″ 3.2K a 165 Hz ed è alimentato da soluzioni Intel i9-13980HX 13th Gen e GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, assieme a memorie da 32/64 GB di RAM DDR5 fino a 6.400 MHz e fino a 2 TB di SSD PCIe Gen 4.

Il chip Lenovo LA-2 AI è dedicato alla gestione delle funzioni d'intelligenza artificiale: Smart FPS comunica con display e GPU per aumentare FPS, sincronizza i LED RGB di tastiera, chassis e logo in base all'immagine su schermo, e Tobii Horizon aggiunge il tracciamento della testa per più immersività. Il resto delle specifiche include batteria da 99,99 Wh con alimentatore Slim da 330W o USB-C da 140W (ambedue in confezione), audio 3D Nahimic by SteelSeries, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, software Windows 11 e 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Il costo di Lenovo Legion 9i parte da 4.499€ con disponibilità di ottobre 2023.

In accoppiata ci sono i nuovi zaini da gioco Lenovo GB400 e GB700, due soluzioni per trasportare il proprio laptop in giro, con capienza fino a 20 litri, 4 fase di protezione anti-urto, rivestimento in PU, scomparto personalizzabile, 12 tasche (di cui 3 segrete) e rivestimento riflettente, per prezzi di 59,99€ e 79,99€. In alternativa ci sono le custodie ThinkPad Professional 16″ Gen 2 (84€) e ThinkPad Professional 14″ e 16″ Topload Gen 2 (54€ e 79€), realizzate in PET riciclato, imbottitura contro gli uri e varie tasche per accessori e cavi.

Un'altra novità si chiama Lenovo ThinkVision 27 3D, monitor 2D/3D da 27″ 4K che, grazie al suo sistema lenticolare, permette di visualizzare contenuti tridimensionali senza occhialini con tracciamento degli occhi in tempo reale. Ha copertura 99% in DCI-P3 e Adobe RGB, speaker integrati e reparto I/O con docking station USB-C e supporto per fotocamera modulare, e viene offerto a un prezzo di 2.999€ con disponibilità da febbraio 2024.

Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones, cuffie con driver con armatura da 10 mm e audio surround 7.1 ad alta risoluzione per individuare meglio le fonti sonore e quindi triangolare i nemici nei titoli multiplayer. Hanno anche un controller multifunzione sul cavo con striscia RGB e attacco USB-C, il tutto per 49,99€.

Per gli interessati alle cuffie ci sono anche le nuove Lenovo Wired VOIP e Wired ANC Headset Gen 2, cuffie USB-C pensate per migliorare la qualità audio e microfonica durante le videochiamate, con tanto di certificazione Zoom e Microsoft Teams e cancellazione attiva del rumore per il modello ANC, con prezzi di 49,99€ per le VOIP e 129,99€ per quelle ANC.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le