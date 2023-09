Jabra Elite 8 ed Elite 10 ufficiali a IFA 2023: audio spaziale, ANC e tanta autonomia

Il fatidico giorno è arrivato e la fiera tecnologia berlinese è finalmente aperta. Tra le novità di quest'anno troviamo anche i nuovi auricolari true wireless premium Jabra Elite 8 ed Elite 10, due soluzioni con audio spaziale, ANC e tanto altro ancora: ecco caratteristiche e prezzo svelati ad IFA 2023.

Jabra Elite 8 ed Elite 10 sono i nuovi auricolari true wireless: caratteristiche e prezzo | IFA 2023

Quando si parla di soluzioni audio e video personali e professionali, Jabra è sicuramente uno dei nomi più apprezzati per la qualità dei suoi prodotti. Le ultime novità debuttano a IFA 2023 e si tratta dei nuovi auricolari TWS premium della compagnia.

Jabra Elite 8

Crediti: Jabra

Jabra Elite 8 sono stati testati per essere gli auricolari più resistenti con lo standard militare per l'elettronica rinforzata (810H), la certificazione IP68 e la tecnologia Jabra ShakeGrip (che permette alle TWS di rimanere saldi nell'orecchio grazie ad una presa migliorata). Si tratta a tutti gli effetti di auricolari true wireless rugged pensati per sopravvivere all'umidità, alle alte temperature, alla pioggia, all'altitudine e non solo.

Ovviamente la resistenza top non significa che ci sono dei compromessi lato audio. Le TWS presentano il supporto Dolby Audio mentre l'Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) ottimizza automaticamente le prestazioni della cancellazione attiva del rumore in base all'ambiente in cui ci si trova. La tecnologia Wind Neutralizing HearThrough attutisce le interferenze del vento senza bloccare i rumori del traffico, garantendo dunque la sicurezza senza compromettere la stabilità del suono.

Tra le altre caratteristiche abbiamo 6 microfoni per le chiamate (con un audio cristallino e la riduzione dei rumori), la compatibilità con Google Assistant, Spotify Tape, le tecnologie Fast Pair e Swift Pair ed una durata della batteria fino a 8 ore (32 ore contando anche la custodia).

Gli auricolari Jabra Elite 8 debuttano al prezzo di 199€ nei colori Caramel, Navy Blue, Black e Dark Grey. Nella pagina dedicata presente sul sito ufficiale trovate tutti i dettagli.

Jabra Elite 10

Crediti: Jabra

Oltre a questo modello sono stati lanciati anche i nuovi auricolari top di gamma Jabra Elite 10, pensati sia per il lavoro che per il tempo libero (e lo sport). Ottimizzati per la fruizione di contenuti con la tecnologia Dolby Atmos, sono i primi auricolari Jabra a supportare il sistema Dolby Head Tracking. L'audio spaziale coinvolge gli ascoltatori in un modo completamente nuovo, mantenendoli al centro del suono mentre muovono la testa, consentendo un'esperienza più naturale. Quando il sistema è disponibile, la combinazione del Dolby Head Tracking con i contenuti Dolby Atmos eleva ulteriormente la qualità del suono con dettagli e chiarezza incredibili per un'esperienza di ascolto senza precedenti.

Presente all'appello la cancellazione del rumore circostante (ANC) con la tecnologia Jabra Advanced Active Noise Cancellation. La cancellazione attiva del rumore ultra potente si adatta automaticamente a ciò che circonda l’utente. Questo risultato è ottenuto grazie a onde infrasoniche che misurano il condotto uditivo e ad algoritmi che rilevano le perdite di rumore e le condizioni del vento. Di conseguenza, gli auricolari passano automaticamente al risultato più elevato negli ambienti più rumorosi e lo riducono nei luoghi silenziosi.

Gli Elite 10 sono i primi della gamma di TWS Jabra a offrire la tecnologia Jabra ComfortFit per una vestibilità più naturale e ariosa e una minore occlusione, grazie al design semiaperto che allevia la pressione sull'orecchio consentendo agli utenti di camminare e parlare in tutta comodità. Ogni superficie a contatto con l'orecchio è realizzata in morbido silicone per una vestibilità aderente, che riduce l'affaticamento se i dispositivi si indossano per tutto il giorno. Gli auricolari sono inoltre progettati per adattarsi a un numero maggiore di forme e dimensioni di orecchie rispetto al passato.

Non mancano 6 microfoni per chiamate cristalline, fino a 6 ore di autonomia (27 ore con la custodia), un supporto tascabile ottimizzato per la ricarica wireless, la connessione Bluetooth Multipoint e l'assistenza vocale in vivavoce.

Il prezzo delle nuove Elite 10 è di 249€ e sono disponibili nelle colorazioni Cream, Cocoa, Titanium black, Gloss Black, Matte Black. Date un'occhiata alla pagina dedicata per maggiori informazioni.

