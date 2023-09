Honor Magic V2 ufficiale a IFA 2023 con l’innovativo V Purse e non solo

La prime giornata delle fiera tecnologica di Berlino si è aperta in grande stile, con uno degli eventi più attesi. Honor ha approfittato del palco di IFA 2023 per presentare il suo nuovo pieghevole in Europa ma ci sono anche altre novità. Honor Magic V2 arriva alle nostre latitudini insieme ad una colorazione nuova di zecca dedicata a Honor 90; inoltre è stato mostrato anche l'innovativo pieghevole Honor V Purse, il connubio perfetto tra moda e tecnologia!

Honor a IFA 2023: tutte le novità presentate alla fiera di Berlino

Honor Magic V2

Ovviamente si comincia con uno dei dispositivi più attesi: dopo il lancio in patria, Honor Magic V2 debutta finalmente anche in Europa e lo fa nella cornice berlinese di IFA 2023. Si tratta sicuramente di uno dei pieghevoli più interessanti sulla piazza grazie alle sue caratteristiche e alla qualità costruttiva impeccabile. Il dispositivo monta una cerniera di nuova generazione, una soluzione a goccia realizzata con una copertura in lega di titanio. È un materiale che racchiude in sé la triplice caratteristica di ultra-leggerezza e ultra-resistenza alla corrosione, che lo rende la lega perfetta per una pletora di applicazioni. Inoltre, l'acciaio proprietario di Honor, un materiale all'avanguardia ispirato all'acciaio utilizzato nelle applicazioni di scavo dei tunnel, è stato creato per essere utilizzato nel corpo principale della cerniera di Magic V2. Questo materiale innovativo offre un perfetto equilibrio tra sottigliezza e durata, dando vita a un design che definisce un nuovo standard di eccellenza.

Questo fa sì che il nuovo nato del brand sia più sottile del 25% e più resistente del 20% rispetto alla sua controparte Magic Vs. E a proposito di dimensioni si tratta a tutti gli effetti del pieghevole più sottile di sempre con i suoi 4,7 mm da aperto e 9,9 mm da chiuso; il peso è di soli 231 grammi.

La cerniera di Magic V2 presenta un'avanzata struttura di smorzamento “a pinza” composta da sette set di camme – tre set in più rispetto ai precedenti modelli pieghevoli della compagnia – che garantisce un'esperienza più stabile ed elegante con un'apertura e una chiusura fluide. Tutte le novità del nuovo flagship si traducono in una resistenza a più di 400.000 pieghe, garantendo una durata di vita fino a 10 anni (se piegato 100 volte al giorno).

Le migliorie tecnologiche non finiscono qui: Honor ha integrato un sistema di raffreddamento avanzato chiamato Ultra-thin Bionic VC, una soluzione al liquido con una camera di vapore ultrasottile, grafite e gel ad altissima conducibilità termica ed una lamina di rame. Nonostante i vincoli imposti dallo spessore sottile del dispositivo, l'innovativo sistema di raffreddamento del brand massimizza ogni centimetro per offrire un'efficienza al top.

Dopo aver visto le novità costruttive di Honor Magic V2 diamo uno sguardo alle specifiche. Trattandosi di un pieghevole in-fold sono presenti due schermi: quello esterno è un pannello OLED LTPO da 6,43″ a 120 Hz mentre all'interno trova spazio un'unità simile, ma da 7,92″. In entrambi i casi abbiamo un PWM Dimming di 3.840 Hz. Il cuore del top di gamma è lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, alimentato da 5.000 mAh di batteria con il supporto alla ricarica da 66W.

Il nuovo arrivato punta forte anche sulla qualità fotografica grazie ad un set composto da tre sensori che include una fotocamera principale da 50 MP (f/1.9), un modulo ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0) ed un teleobiettivo da 20 MP (f/2.4). Le due fotocamere frontali sono entrambe da 16 MP.

Prezzi e disponibilità in Italia saranno comunicati in seguito.

Honor V Purse

Oltre al tanto atteso Magic V2, la compagnia cinese ha alzato il sipario anche su Honor V Purse, un concept phone che fonde moda e tecnologia in un dispositivo premium unico nel suo genere. Il nuovo device punta a reinterpretare il concetto di smartphone foldable, trasformandolo in un accessorio all'avanguardia e alla moda che offre al consumatore infinite possibilità di espressione e uno stile di vita sostenibile e unico.

Rispetto a Magic V2 e agli altri modelli lanciati finora, il concept presenta un design out-fold, ossia con un display pieghevole verso l'esterno. In questo modo non c'è bisogno di utilizzare due schermi, ma basta un singolo pannello che una volta aperto trasforma il dispositivo in un vero e proprio tablet. Il terminale è arricchito con degli elementi che lo rendono estremamente elegante ed una colorazione sgargiante e fashion.

Lo smartphone, inoltre, si trasforma in un vero e proprio accessorio alla moda: è presente una serie di display always-on (AOD) personalizzabili che riproducono il design di una borsa, inclusi tutti gli elementi caratteristici come catene, accessori e nappine, che reagiscono e si muovono in sintonia con il movimento dello smartphone. Il telefono è compatibile con un'ampia scelta di cinturini e catene intercambiabili, che si agganciano alla cerniera e permettono allo smartphone di essere indossato con facilità sulla spalla, proprio come una normale borsetta, consentendogli di diventare la prima vera borsa hi-tech del futuro.

Ideato con la sostenibilità al centro del progetto di sviluppo, V Purse rappresenta l'impegno di Honor verso l'ambiente. Oltre a essere realizzato con materiali di origine sostenibile – come la pelle vegana per le sue cinghie – grazie agli AOD personalizzabili all'infinito è facile da abbinare a qualsiasi tipo di outfit. Mentre l'industria della moda si sta spostando dal mondo fisico a uno più digitale, la tecnologia mette a disposizione illimitate possibilità di stile e di espressione personale.

Honor 90

Crediti: Honor

Oltre ai dispositivi pieghevoli, IFA 2023 ha visto protagonista anche Honor 90 nella nuova straordinaria colorazione Peacock Blue. Il dispositivo ha vinto il prestigioso premio Best Buy Smartphone 2023-2024 dell'Expert Imaging and Sound Association (EISA). Per celebrare la vittoria, l'azienda ha deciso di lanciare a livello globale un nuovo colore di tendenza per questo dispositivo. Se volte saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione. Inoltre vi segnaliamo che lo smartphone è già disponibile all'acquisto nello store ufficiale con uno sconto di ben 130€ utilizzando il coupon esclusivo AGIZCHINAH90 (valido sul taglio di memoria da 512 GB e su tutti i colori).

