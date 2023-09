HAYLOU presenta le nuove cuffie a conduzione ossea PurFree Lite: tutte le novità di IFA 2023

Quando si guarda al mondo tech ogni anno è scandito da due eventi fondamentali, ossia le celebri fiere tecnologiche di Barcellona (a inizio anno) e quella di Berlino. È tempo di conoscere tutte le novità presenti ad IFA 2023: tra i protagonisti dell'evento berlinese non poteva mancare HAYLOU, brand asiatico che conosciamo benissimo, specializzato nella produzione di indossabili dal rapporto qualità/prezzo imbattibile. L'ultimo gioiellino si chiama HAYLOU PurFree Lite, le cuffie a conduzione ossea più economiche sulla piazza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, insieme agli altri prodotti dell'azienda visibili all'evento di Berlino!

HAYLOU PurFree Lite (BC04) e non solo: tutti i prodotti mostrati alla fiera di Berlino | IFA 2023

Crediti: HAYLOU

Lanciati ad agosto e ora disponibili all'acquisto anche alle nostre latitudini, HAYLOU PurFree Lite (BC04) sono gli auricolari perfetti per gli utenti sportivi e per quelli in cerca di un momento di evasione, senza l'ingombro di fastidiose cuffiette da inserire nelle orecchie. Si tratta, infatti, di auricolari a conduzione ossea: il suono viene trasmesso direttamente al nervo uditivo attraverso l'osso, senza passare attraverso il condotto uditivo. Ciò si traduce in un triplo vantaggio: l'utilizzo di questa tecnologia permette di evitare danni al timpano e la crescita di batteri (non introducendo corpi estranei e sporco all'interno dell'orecchio) e permette di svolgere attività fisica con maggiore sicurezza, visto che l'utente è libero di ascoltare l'ambiente circostante senza isolarsi completamente.

Questa tecnologia è stata introdotta da HAYLOU con i suoi auricolari PurFree BC01: è passato più di un anno e l'azienda ha continuato a migliorarla, in modo da offre un'esperienza audio completa e coinvolgente. Le nuove HAYLOU PurFree Lite (BC04) sono dotate di driver dinamici da 16 mm con alti, medi e bassi ben bilanciati ed una maggiore chiarezza del suono. Un altro aspetto importante riguarda i materiali e l'indossabilitià: gli auricolari sono composta da un filo di titanio elastico ed un design che premia il comfort durante l'utilizzo, il tutto all'insegna della stabilità (specialmente durante le sessioni di allenamento).

Crediti: HAYLOU

Per quanto riguarda l'autonomia, parliamo di una soluzione top: fino a 10 ore di ascolto continuo e, grazie al supporto alla ricarica rapida, bastano solo 15 minuti di carica per beneficiare di circa 2 ore di utilizzo. Presenti all'appello un chip Qualcomm QCC3044, un microfono a doppia cancellazione del rumore in chiamata, la certificazione IP55, la connettività Dual Device (per collegare due dispositivi Bluetooth simultaneamente) ed l'app companion HAYLOU Sound, per controllare lo stato della batteria, personalizzare il suono ed accedere a vari parametri.

Le HAYLOU PurFree Lite sono tra i protagonisti di IFA 2023 ma sono già disponibili all'acquisto a prezzo scontato dal 1 al 3 settembre: solo 35$ su AliExpress e lo store ufficiale del brand (in questo caso con il codice GIZCHINABC04)!

Le altre novità ad IFA 2023

Crediti: HAYLOU

Oltre alle nuove cuffie PurFree Lite, la compagnia asiatica è presente ad IFA con tanti altri prodotti indossabili. Tra le novità del brand troviamo lo smartwatch HAYLOU RS4 Max, soluzione sportiva con un maxi display da 1,91″ HD e chiamate Bluetooth (5.3). L'azienda ha presentato anche gli auricolari true wireless HAYLOU S35 ANC con cancellazione attiva del rumore di fondo ed altre TWS dalle prestazioni top.

Tutti i nuovi prodotti sono esposti allo stand della compagnia (di cui trovate una panoramica fotografica nelle immagini presenti nella galleria in alto): ricordiamo che la fiera di Berlino durerà fino a martedì 5 settembre.

Contenuto realizzato in collaborazione con Haylou.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le